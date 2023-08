Druhá generace přívěsku Apple AirTag se již připravuje. Kdy se jí dočkáme?

Chytrý přívěsek Apple AirTag, který se podobně jako sluchátka AirPods zasloužil o masovější zájem o tento druh produktů z kategorie wearables, se stal hrdinou mnoha roztodivných příběhů, ale také pomáhal špehovat osoby či sledovat cizí majetek. Navzdory jeho mírně kontroverznímu využití (tedy alespoň zpočátku) je však více než jasné, že obdrží druhou generaci.

預測更新:

1. AirTag 2可能將在4Q24量產。

2. 我相信空間運算是Apple想建立的新生態,欲以Vision Pro為核心整合其他裝置,包括AirTag 2。

Prediction update:

1. AirTag 2 will likely go to mass production in 4Q24.

2. I believe that spatial computing is a new ecosystem that Apple wants… https://t.co/GXkDIYLz84