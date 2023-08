Apple AirTag prokázal neschopnost další letecké společnosti

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Chytré přívěsky AirTag mají různorodé způsoby využití, které nejsou tak zcela vždy etické ani legální, přestože mají především pomáhat dopátrat zapomenuté (či dokonce odcizené) předměty. Jedním z těchto případů je i příhoda Winstona Siha z Kanady, který, jak se svěřil Daily Hive, cestoval 14. srpna z Chicaga do Toronta, když byl jeho přímý let zrušen a přesměrován skrze Washington. Jeho odbavené zavazadlo tak rovněž změnilo trasu, z Washingtonu se však již do Toronta spolu s ním nedostalo.

Sihovi bylo po zjištění řečeno, že jeho zavazadlo bude přesměrováno do původní cílové destinace, ale nestalo se tak. Zavazadlo nebylo k nalezení na letišti Toronto Pearson International Airport, letecká společnost United Airlines jej tak slíbila nechat doručit přímo k Sihovi domů. Díky AirTagu v zavazadlu si ostatně mohl majitel ověřit, že se zavazadlo stále nachází ve Washingtonu. V mezičase však bylo jeho zavazadlo přepraveno leteckou společností Air Canada do Toronta, ačkoliv zaměstnanci United Airlines stále tvrdili, že se nachází ve Washingtonu. Zástupci obou aerolinek nakonec slíbili, že jeho zavazadlo dohledají v nejkratším možném čase, ale podle Siha příliš úsilí k hledání ztraceného zavazadla nevynaložili.

Nakonec tak musel své zavazadlo dohledávat „manuálně“ právě za využití AirTagu a možnosti jej prozvonit z telefonu. Nyní každému vřele doporučuje ponechat v zavazadlech AirTag, který mu ušetřil dlouhé čekání na zavazadlo, jež bylo ve skutečnosti jinde, než tvrdila letecká společnost.