Google zase jednou předběhl Samsung a oznámil podporu satelitní konektivity

Fotografie: Google

Satelitní konektivita u běžně dostupných „komerčních“ smartphonů je s námi již několik let, konkrétně od představení iPhonů 14 v roce 2022, přesto se prozatím nestihla příliš rozšířit mezi konkurenci. Uživatelé v Číně si sice již mohou pořídit několik modelů, které jsou schopné nabídnout satelitní konektivitu v rámci čínských satelitních služeb, avšak mimo tento region dosud žádná značka smartphonů s OS Android zmíněnou službu nenabízí. Google se dnes rozhodl to „napravit“.

S příchodem nových Pixelů 9, které se vyznačují vylepšeným výkonem, obrazovkou, fotovýbavou, nabíjením a AI funkcemi, výrobce rovněž oznámil, že ještě letos spustí u této čtveřice nových modelů satelitní konektivitu. Víme, že se této funkce dočkáme někdy „později v tomto roce“ a alespoň zpočátku bude dostupná pouze v USA, což zřejmě nikoho příliš nepřekvapí. Ačkoliv má satelitní konektivita potenciál pomáhat prakticky kdekoliv, nejvíce ji ocení právě uživatelé nacházející se v rozlehlých oblastech bez přístupu k civilizaci a se špatným pokrytím, kterých například v ČR, na rozdíl od USA, není mnoho.

Pozitivní je, že Google přislíbil postupné rozšíření satelitní konektivity i do dalších lokalit. Ještě více potěší, že bude tato služba zcela zdarma po dobu prvních dvou let. Nezbývá než si počkat, jak rychle Google satelitní konektivitu rozšíří do dalších regionů, například Evropy, kde bychom si ji mohli vyzkoušet i my. Každopádně se Googlu tímto krokem podařilo předstihnout Samsung, u nějž se očekávalo nasazení satelitní konektivity již u loňské řady Galaxy S23, ale nakonec k implementaci nedošlo ani letos u Galaxy S24. To také dokazuje ambice Googlu stát se nejlepším výrobcem smartphonů s OS Android, což by koneckonců nemělo být až tak obtížné, neboť se, podobně jako Apple, může pochlubit možností perfektně optimalizovat software a hardware.