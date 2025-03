T-Mobile úspěšně otestoval satelitní SMS na území Evropy. V čem je unikátní?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na probíhajícím veletrhu MWC 2025 T-Mobile (Deutsche Telekom) a Google oznámily úspěšné otestování přímého satelitního spojení (Direct-to-Handset, D2H) pro odesílání a přijímání SMS zpráv na běžném komerčním smartphonu Google Pixel 9.

Deutsche Telekom, prostřednictvím své dceřiné společnosti Cosmote v Řecku, demonstroval schopnost satelitní komunikace pro SMS již v listopadu 2024 na testovacím zařízení. Nyní, poprvé v Evropě, se tato revoluční technologie úspěšně implementovala na komerční smartphone v reálném prostředí bez pozemního pokrytí. Tento krok představuje klíčový milník v rozvoji budoucích veřejně dostupných služeb satelitní komunikace. Deutsche Telekom si konkrétně klade za cíl uvést první komerční služby pro zasílání zpráv D2H v Německu a Evropě již koncem roku 2025, souběžně s rozšiřováním dostupnosti kompatibilních smartphonů.

Služby D2H umožní uživatelům připojit se k satelitům a odesílat či přijímat textové zprávy i v těch nejodlehlejších oblastech, kde není dostupná pozemní mobilní síť. Toto spojení se může stát zásadním pro zajištění nouzové komunikace nebo pro koordinaci záchranných operací v případě přírodních katastrof, kdy pozemní síť selže. Jiným řešením pak může být nasazení speciálního dronu, o němž jsme vám nedávno přinesli podrobnou reportáž.

„Zachování konektivity není pouze o pohodlí – je to zásadní potřeba. Úspěšná demonstrace SMS přes satelit na komerčním smartphonu Google Pixel 9 představuje klíčový krok k zajištění bezproblémové komunikace pro naše zákazníky, ať už se nacházejí kdekoliv. Tento průlom v D2H nás přibližuje k budoucnosti, ve které konektivita nezná hranic, a kde jsou lidé vždy informovaní, vybaveni a dosažitelní,“ uvedla Antje Williams, zodpovědná za satelitní komunikaci v Deutsche Telekom.

„Google věří, že konektivita by měla být dostupná pro každého, všude, a služby D2H otevírají vzrušující nové příležitosti. Již jsme demonstrovali potenciál s funkcí Satellite SOS na Pixelu 9, která umožňuje nouzovou satelitní komunikaci, když mobilní sítě a Wi-Fi nejsou dostupné. Nyní se zaměřujeme na to, abychom tyto výhody zpřístupnili širšímu okruhu zákazníků a prozkoumali další inovativní možnosti využití ve spolupráci s našimi partnery po celém světě,“ prohlásil Aamir Akram, Senior Director of Global Carrier Engineering ve společnosti Google.

Technické pozadí

SMS zpráva byla odeslána z Google Pixel 9 vybaveného SIM kartou společnosti Cosmote. Smartphone se připojil přímo k satelitní službě Skylo pomocí vyhrazeného licencovaného spektra pro mobilní satelitní komunikaci (MSS). Integrace je v souladu se specifikacemi 3GPP Release 17 pro konektivitu D2H, která je založena na průmyslových standardech a navržena pro nativní použití operátorem. Tento přístup zahrnuje integraci nepozemské sítě do produkční sítě pozemního mobilního operátora, čímž se zajišťuje bezproblémové pokrytí ve všech oblastech. Textová zpráva je přitom pouze první krok, v průběhu příštích 3 až 5 let má T-Mobile v úmyslu přinést podporu volání a také datové konektivity.

Výhodou tohoto řešení je fakt, že je možné jej využívat u novějších smartphonů s OS Android, přičemž T-Mobile vede diskuze také s Applem. Smartphony s OS Android musí mít čipset výrobců Qualcomm, MediaTek, případně Samsung (Exynos) a samotná investice v rámci funkcionality se pohybuje v desítkách korun (na telefon).