Google platí Applu astronomický obnos peněz za pozici výchozího vyhledávače

Konkurenční vztah Applu a Googlu v mnoha aspektech jejich podnikání se (ne)překvapivě nevztahuje na využívání Googlu společností Apple jako vyhledávače. Cupertinský výrobce dlouhodobě prosazuje Google jako výchozí vyhledávač, neboť se podle zástupce Applu jedná o nejlepší vyhledávač před několika lety i v současnosti. V rámci soudního sporu mezi americkým ministerstvem spravedlnosti a společností Google pak bylo odhaleno, kolik Google Applu za výše uvedené platí. Samotný spor přitom spočívá v tom, že se zmíněnému ministerstvu nelíbí každoroční „poplatek“ od Googlu adresovaný Applu za výchozí pozici stejnojmenného vyhledávače. Vysoká částka má podle ministerstva bránit tomu, aby byl Apple motivován si vytvořit vlastní alternativu vyhledávacího enginu v rámci přirozené konkurence na trhu.

Kolik Google Applu za výchozí pozici vyhledávače platí, to bylo až doposud víceméně tajemstvím. Dodejme, že vyhledávač Google lze v zařízeních Apple změnit, avšak po prvním zapnutí je nastaven. Lze tak předpokládat, že většina uživatelů jej nikdy měnit nebude. A v jakých částkách by se tedy měla platba pohybovat?

V roce 2014 se podle různých odhadů jednalo o jednu miliardu dolarů (více než 23 miliard korun dle současného kurzu), v dané době zhruba 34 % celkových příjmů Applu. Od té doby však částka rostla, a to údajně na 3× v roce 2019 (zhruba 69 miliard korun), 9× v roce 2018 (207 miliard korun), 10× v roce 2020 (230 miliard korun) a 15× v roce 2021 (345 miliard korun).

Platba od Googlu tvoří až 16 % zisků Applu

Nyní je podle theregister.com odhadována platba Googlu Applu v rozmezí 18 až 20 miliard dolarů, tedy zhruba 414 až 460 miliard korun. Podle analytiků má tato platba podobu čistého zisku, neboť Apple nemusí vykládat žádné přímé a v podstatě ani nepřímé výdaje k jejímu dosažení.

Pokud tedy Google u soudu prohraje, mohlo by to pro Apple znamenat výrazný finanční zásah. Současná částka má totiž tvořit něco mezi 14 až 16 % celkových zisků Applu. Podle investiční společnosti Bernstein by však ani výpadek této astronomické sumy neměl Apple příliš výrazně zasáhnout.

„Důležité je, že soudní proces probíhá se společností Google, nikoli se společností Apple, a že společnost Apple může (teoreticky) spolupracovat s jiným vyhledávačem jako výchozím a/nebo si ponechat dohodu se společností Google mimo USA. Jedním z pravděpodobnějších scénářů je, že Apple nabídne uživatelům obrazovku s výběrem. Apple kontroluje přístup ke své instalované základně, která generuje přibližně 60 miliard dolarů (tj. zhruba 1,4 bilionu korun, pozn. red.) plus příjmy z reklamy, a proto se domníváme, že by si Apple i nadále účtoval provizi (v rozmezí 25 až 30 %) za poskytnutí přístupu k těmto příjmům z reklamy ve vyhledávání,“ uvádí zástupce společnosti Bernstein.