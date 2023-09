Zástupce Applu vysvětluje, proč se iPhony spoléhají na vyhledávač od Googlu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ačkoliv si Apple a Google v různých oblastech konkurují a mají i v mnoha ohledech odlišný přístup k uživatelům, v některých případech spolu dlouhodobě spolupracují. Jedním z nich je i využívání vyhledávače od Googlu jako výchozí (výrobcem přednastavené) možnosti v iPhonech a jiných zařízeních Apple.

Na otázku, proč tomu tak je, odpověděl šéf divize poskytování služeb Applu Eddy Cue během výpovědi u amerického soudu v rámci soudní pře mezi americkým ministerstvem spravedlnosti a společností Google. „Google je výchozím vyhledávačem, protože jsme ho vždy považovali za nejlepší,“ uvedl. „Vybíráme ten nejlepší (vyhledávač) a umožňujeme uživatelům si jej snadno změnit.“

Cue zároveň poznamenal, jak uvádí The Verge, který soudní proces sledoval, že v Applu podle něj více dbají na soukromí uživatelů než Google, uvedl však rovněž, že domluva mezi Googlem a Applem například umožňuje uživatelům zařízení Apple vyhledávat skrze Google, aniž by byli přihlášení pod svým účtem. Navíc obsahuje prohlížeč Safari celou řadu bezpečnostních prvků, které chrání soukromí uživatelů. Absence možnosti změnit výchozí vyhledávač v průběhu prvotního nastavování iPhonu má pak přispět k co nejsnazšímu a nejrychlejšímu nastavení zařízení, změnit jej je však velmi snadné později v sekci nastavení.