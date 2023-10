Apple připravuje řadu nových iPadů. Kterých modelů se brzy dočkáme?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple má za sebou představení iPhonů 15, avšak fanoušci jeho produktů mohou postupně vyhlížet další novinky, kterých se dočkáme určitě dříve než za rok. 9to5mac.com přináší spekulace ohledně chystaných iPadů, které mají dorazit na trh s operačním systémem PadOS 17, jenž bude aktuální až zřejmě do září 2024.

Očekává se odhalení další generace malého iPadu mini, který nemá měnit vzhled, ale vylepší hardware, tedy zejména procesor. Apple má připravovat i již 11. generaci klasického iPadu, u kterého se předpokládá vylepšení opět v oblasti procesoru. S dvěma velikostmi displeje má přijít iPad Air. Vzhled by se však mezigeneračně měnit neměl.

Ochuzeni nemají být ani zákazníci prahnoucí po co nejlepších iPadech. Dorazit by měly iPady Pro, a to tradičně ve dvou velikostech. Novinkou má být nasazení procesoru Apple M3 s obrovským výkonem pro grafické programy. Apple údajně též připravuje novou generaci příslušenství v podobě Magic Keyboard. Ta má být nově namísto plastu vyrobena z hliníku a více připomínat klávesnici například notebooku. Větší má být prostor pro touchpad, který bude vybaven i novými funkcemi.

Kdy se novinek dočkáme, není přesně zřejmé. Bude to však v následujících měsících, lze odhadovat že možná v první třetině roku 2024.