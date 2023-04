Displej Galaxy Watch6 naroste, vyšší má být i rozlišení

Připravovaná série Galaxy Watch6 by měla podle osvědčeného „leakstera“ přinést vcelku zásadní inovaci v podobě většího displeje. Novější hodinky Galaxy počínaje modelem Watch3 a Galaxy Watch5 Pro konče, měly (u největšího provedení) vždy maximálně 1,4", to by se však nyní mělo změnit.

100% confirmed, Exclusive: The Samsung Galaxy Watch 6 has increased the screen size of the dial to 1.47 inches, and the resolution has also been correspondingly improved, which means that the screen proportion has finally been improved.