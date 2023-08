Druhá generace Pixel Watch by mohla získat zajímavé prvenství v říši Wear OS

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv nebyly chytré hodinky Pixel Watch zrovna příkladnou ukázkou referenčního zařízení s Wear OS (stejně, jak dříve Google prezentoval své smartphony), je jisté, že dostanou druhou generaci. Ta by mohla podle sammobile.com nabídnout podporu technologie UWB, šlo by tak o první chytré hodinky s Wear OS vybavenými tímto vysoce přesným lokalizačním systémem, jenž má ale i jiné druhy využití.

Nasazením UWB do druhé generace chytrých hodinek Pixel by tak Google předběhl i Samsung, který nenabídl UWB ani u Galaxy Watch6, zatímco Apple Watch UWB podporují již několik let. Kromě přesného vyhledávání pak UWB umožňuje například i odemknutí vozidla.

Na celou obrazovku Displej by nově měl pro Google dodávat Samsung, u první generace se jednalo o obrazovku od čínského BOE

Z dalších komponent stojí za zmínku, že Pixel Watch 2 by již nadále neměly využívat čipset Exynos od Samsungu a místo něj nasadit Snapdragon z dílny společnosti Qualcomm. Samsung má však do druhé generace Pixel hodinek nově dodávat displeje, které pro Google dříve zajišťovala společnost BOE. Podle všeho by však měly mít displeje „loňské parametry“, tj. loňskou tloušťku rámečků i jas a nebude se jednat o obrazovky, jež vídáme u řady Galaxy Watch6.