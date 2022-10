Rozborka Pixel Watch odhalila nevyměnitelné části

Fotografie: Google

Jakmile se mezi lidi dostane nějaká nová elektronika, mnozí ji podrobí důkladnému testování. Někteří jdou za rámec běžného používání a zkoušejí, kolik toho přístroj fyzicky vydrží. iFixIt přístroje rovněž rozebírá, ale není to samoúčelné. Kromě snahy objevit některé nepřiznané vlastnosti nebo parametry je hlavním úkolem takovéhoto počínání zjistit, jak snadno se bude daný přístroj v budoucnu opravovat.

Z toho důvodu se se zájmem čekalo na otevření hodinek od Googlu s názvem Pixel Watch. I když nejde o nejlepší přístroj s operačním systémem WearOS na trhu, stále je to do jisté míry referenční zařízení, kterým Google naznačuje, kudy by se měl vývoj ubírat. Z hlediska opravitelnosti má však jisté mezery.

Pixel Watch se dají poměrně snadno rozebrat. Na jedné straně mají odnímatelnou zadní stranu. Na druhou stranu se zdá, že některé části, jako je korunka a tlačítko, jsou nevyměnitelné, což zřejmě brání opravitelnosti, a v případě problémů bude nutné vyměnit celou část. Při rozborce si lze povšimnout i použití zajímavého lepidla, které se z jednotlivých komponent dá poměrně snadno odstranit.

Nakonec hodinky dostaly kladné ohodnocení, avšak s dovětkem, že je zde rozhodně prostor pro další zlepšení v budoucích generacích.