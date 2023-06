Další problém pro Pixely, hodinky se rozpadají přímo na rukou

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je to už taková smutná tradice. Google uvede s velkou parádou svoje zařízení z řady Pixel jako etalon toho, co jeho operační systém zvládne s patřičným hardwarem. S železnou pravidelností se pak ale objevují hlášení o problémech, a to včetně těch hardwarových.

A nyní to vypadá, že ani dlouho očekávané hodinky Pixel Watch nebudou ušetřeny problémů. Jeden z uživatelů sdílel na sociální síti Reddit fotografii, na níž je vidět oddělený zadní kryt a „obnažené vnitřnosti“ hodinek. Podle jeho komentáře k tomu došlo samovolně, bez působení vnější síly. Podobný problém hlásí v komentářích i desítky dalších uživatelů, kteří se shodují na tom, že použité lepidlo zkrátka přestalo plnit svou úlohu. Jediným pozitivním zjištěním je tak fakt, že prodejce obvykle bez problémů uzná záruku a vymění produkt za jiný.