Google od září v telefonech a hodinkách definitivně vypíná svého Asistenta

Google udělal tečku za spekulacemi o budoucnosti svého hlasového asistenta – uživatelům začal rozesílat oficiální e-mailová upozornění, v nichž potvrzuje, že služba Google Asistent v mobilních zařízeních definitivně končí. Jak informuje 9to5google.com (viz 9to5google.com), proces jejího vyřazování z provozu odstartuje 4. září 2026. Podle vyjádření firmy se nepřekvapivě stane novým výchozím asistenčním rozhraním pro systém Android generativní model umělé inteligence Gemini.
Návrat ke starému asistentovi již nebude možný
Vypínání původní služby proběhne postupně. Ačkoliv oficiální termín je stanoven na začátek září, Google upozorňuje, že plné rozšíření změn pro všechny uživatele může trvat několik týdnů. Jakmile však bude přístup k funkci Google Asistenta na daném zařízení ukončen, uživatelé již nebudou mít možnost se k ní vrátit ani ji manuálně přepnout v nastavení aplikace Gemini.
Konec podpory se vedle chytrých telefonů a tabletů přímo dotkne také hodinek se systémem Wear OS, bezdrátových sluchátek a platformy Android Auto zrcadlené z mobilního telefonu.
Výjimky pro auta a chytré domácnosti
Oznámené datum se naopak zatím netýká některých jiných typů zařízení – například v automobilech s přímo integrovaným systémem od Googlu zůstane Google Asistent funkční i po 4. září. Podobně jsou na tom v tuto chvíli i chytré reproduktory a displeje z řady Google Home či televize se systémem Google TV.
Pro tato zařízení však Google již dříve přislíbil postupnou integraci modelu Gemini v budoucnu. Konkrétní harmonogram přechodu zatím nicméně společnost nezveřejnila.
Právě oznámená změna ale není překvapením, spíše vyvrcholením dlouhodobé strategie. Původní plány totiž počítaly s ukončením Google Asistenta již na konci roku 2025, Mountain View se však termín nakonec rozhodlo posunout na druhou polovinu roku 2026 pro hladší přechod. Od Gemini si firma každopádně slibuje, že uživatelům nabídne podstatně schopnější, inteligentnější a užitečnější služby než jeho předchůdce.
Sbohem, Google Asistente
Připomeňme, že příběh Google Asistenta se začal psát v květnu 2016 na konferenci Google I/O, kde ho šéf firmy Sundar Pichai. Na rozdíl od svého předchůdce Google Now měl přinést plnohodnotnou oboustrannou konverzaci a zprvu debutoval jako exkluzivní funkce prvních telefonů Google Pixel, než se rozšířil do více než miliardy zařízení. Paradoxem nicméně je, že vizi skutečně plynulého a chytrého dialogu, o kterou se původní Asistent deset let snažil, dokázala naplno realizovat právě až nastupující umělá inteligence Gemini.