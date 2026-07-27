Na starších Androidech vám už brzy nepůjde YouTube a další služby od Googlu

Jak upozornili kolegové z phonearena.com (viz phonearena.com), Google oficiálně zvýšil minimální systémové požadavky pro běh klíčových Služeb Google Play (Google Play Services), takže zařízení, která dosud fungovala na systému Android 6.0 Marshmallow, tak přicházejí o přístup k novým bezpečnostním funkcím i k plné funkčnosti některých populárních aplikací – v čele s YouTube.
Vysvětleme, že ačkoliv si mnozí uživatelé fungování Služeb Google Play na svém zařízení ani nevšimnou, jde o kritický softwarový balíček běžící na pozadí. Zajišťuje totiž autentizaci účtu Google, push notifikace, zpracování plateb přes Google Pay, ochranu Google Play Protect a propojení aplikací třetích stran s mapovými a polohovými funkcemi Googlu. Pokud tedy zařízení ztratí aktualizační podporu pro tyto služby, přestávají se na něm aktualizovat bezpečnostní rozhraní API a nástroj Google Play Protect již nedokáže efektivně zachycovat nejnovější typy škodlivého softwaru, čímž se zařízení stává výrazně zranitelnějším vůči kybernetickým útokům.
Pro verzi Android 6.0 Marshmallow, jež byla uvedena na trh v roce 2015, znamená toto rozhodnutí konec nejdelšího nepřetržitého období podpory v historii operačního systému Android – doposud totiž Google držel minimální hranici na verzi 6.0 od srpna 2023, kdy ukončil podporu ještě staršího Androidu 4.4 KitKat. Služby Google Play ze starých telefonů sice ze dne na den nezmizí, zařízení však již neobdrží žádné aktualizace. Podle aktualizované dokumentace Googlu jsou tyto služby nyní podporovány výhradně na zařízeních s Androidem 7.0 (API úroveň 24) a novějším.
Nejviditelnějším dopadem je nicméně pro většinu uživatelů starších telefonů nefunkčnost aplikace YouTube. Při jejím spuštění na zařízení s Androidem 6.0 se uživatelům zobrazí výzva k přechodu na webovou stránku YouTube.com a pro sledování videí je tak nutné využívat prohlížeč. Aplikace jako Gmail sice mohou prozatím základně fungovat pro synchronizaci pošty, ale bez budoucích aktualizací hrozí ztráta stability či funkčnosti i u nich. V takovém případě zůstává řešením opět pouze webové rozhraní.
Ukončení podpory pro více než deset let starý operační systém je ze strany Googlu jasným signálem, že nastal čas na obměnu zařízení. Budeme rádi, když nám dáte do komentářů pod článkem vědět, zda se mezi vámi nachází ještě někdo, kdo podobně starý telefon či tablet s Androidem používá.
2) Aplikace YouTube už na Android 6.0 nefunguje více než rok. Nefunguje ani na Androidu 7.0 (na verzi 7.1 by ještě fungovat měla).
3) Fungování aplikace YouTube na verzi služeb Google Play vůbec nezávisí. Závisí jen na verzi samotné aplikace YouTube (nejnovější je 21.xx.xxx, na Androidu 6.0 a 7.0 běží maximálně verze 17.34.36, Google vždy podporuje 3 nejnovější "major" verze (v době psaní to vychází na 21, 20, 19).
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