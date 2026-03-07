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Gemini za vás může hledat a instalovat aplikace do Androidu

Ondřej Pohl
Gemini za vás může hledat a instalovat aplikace do Androidu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vyhledávání v Obchodě Google Play nově usnadňuje integrace této služby přímo do asistenta Gemini na systému Android
  • Uživatelé mohou pomocí umělé inteligence vyhledávat aplikace na základě popisu svých specifických potřeb nebo zadávat přímé příkazy k jejich instalaci

Nebudeme si nic nalhávat, Obchod Google Play, který na Androidu slouží jako primární zdroj pro instalaci aplikací, je jeden velký zmatek. Samostatnou kapitolou jsou závadové aplikace, ale také zavádějící popisy, nereálné sliby a další nedostatky, které značně zpomalují váš postup, pokud přesně nevíte, co hledáte.

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Proto Google (google.com) díky umělé inteligenci usnadnil vyhledávání a instalaci aplikací v systému Android. Společnost oznámila, že služba Google Play je nyní k dispozici jako propojená aplikace v rámci asistenta Gemini v tomto operačním systému. Nyní můžete prostřednictvím asistenta vyhledávat, stahovat a nakupovat.

Nejste si jisti, co přesně potřebujete? Stačí popsat svůj cíl. Zkuste se zeptat například: „Doporučte mi nějakou dobrou mapovou aplikaci do mobilu, kterou si můžu stáhnout, když budu cestovat do zahraničí,“ nebo „Najděte mi aplikaci na zvýšení produktivity, která mi pomůže s plánováním jídel.“ Chcete-li určit požadovanou aplikaci, požádejte Gemini slovy „Nainstaluj [název aplikace]“ nebo „Stáhni [název hry]“. Stačí klepnout na aplikaci v chatu, čímž se otevře stránka s podrobnostmi v Google Play, a dokončit instalaci.

Gemini

Propojení se službou Google Play je k dispozici v mobilní aplikaci Gemini pro systém Android. Ačkoli se dostupnost konkrétních aplikací a funkcí může lišit v závislosti na zemi nebo zařízení, nabídka aplikací a možností digitálních nákupů se bude v průběhu času dále rozšiřovat.

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