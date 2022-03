Google bude na telefony s Androidem na Ukrajině posílat upozornění na nálety

Fotografie: Ajax Systems Inc

Když Google představuje nějakou novou službu, obvykle se objevují sarkastické komentáře, že ji co nevidět zase zruší. U novinky, o které informoval na blogu všichni doufáme, že to bude co nejdříve. Uživatelé systému Android na Ukrajině budou dostávat upozornění na nálety přímo do svých telefonů dříve, než v jejich blízkosti dojde k očekávaným útokům.

Google k tomuto účelu upraví systém, který už používá jako výstrahu před zemětřesením – spoléhat se bude na oficiální varování od ukrajinských úřadů. Stejný účel má i aplikace Ukrainian Alarm, která zvukovou výstrahou varuje o leteckém nebo dělostřeleckém útoku v okolí. Google se ji pomocí doporučení snaží dostat na co nejvíce ukrajinských telefonů s Androidem. Ne každý má ale v krizové situaci čas a možnosti instalovat novou aplikaci. Nezanedbatelné množství uživatelů chytrých telefonů dokonce ani žádné aplikace neinstaluje.

Podle analýzy na xda-developers.com nebude nutné pro aktivace funkce nic aktivně dělat ani instalovat. Vše potřebné si telefon zařídí automaticky pomocí aktualizace Google Play Services. Celý systém je již plně připraven a k jeho aktivaci by mohlo dojít během několika následujících dní.