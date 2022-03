TikTok dočasně zakazuje tvorbu nových videí v Rusku

Ruské invazi na Ukrajinu se někdy také přezdívá „tiktoková válka“. Tato sociální síť totiž slouží k pokrývání dění přímo v místech bojů. Díky svému čínskému provozovateli stála až doposud mimo uvalené sankce a také pozornost ruského státu. Sama síť je pak velice benevolentní vzhledem k nahrávanému obsahu, a tak síť původně určenou pro krátká videa dětských tanečků zaplnily válečné hrůzy – mnohdy však bez možnosti ověřit jejich pravost nebo autentičnost. I to se ale změní. Společnost TikTok pozastavuje nahrávání nových videí a živých přenosů ve své aplikaci v Rusku a jako důvod uvádí nově přijatý zákon o „falešných zprávách“.

„Vzhledem k novému ruskému zákonu o nemáme jinou možnost než pozastavit živé vysílání a nový obsah v naší videoslužbě, dokud nezkoumáme bezpečnostní důsledky tohoto zákona,“ píše TikTok na Twitteru. „Naše služba zasílání zpráv v aplikaci nebude ovlivněna.“

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.