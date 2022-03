Google Mapy vypínají na Ukrajině data o provozu, aby tak chránily obyvatele

Detailní dopravní informace získané prostřednictvím sledování velkého množství mobilních telefonů už dnes bereme za samozřejmost. Chytré algoritmy poznají, že se na silničních tazích hromadí více aut, než je pro daný čas obvyklé a navíc se pohybují nižší rychlostí. Daný tah pak v mapě zvýrazní červenou barvou a uživatele se zapnutou navigací automaticky přesměrují na alternativní trasu.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL