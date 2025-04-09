Galaxy S25 FE naživo: vstupenka do vlajkového světa a Galaxy AI za lidovou cenu?

Samsung Galaxy S25 FE je zástupcem již tradiční série pro fanoušky, který slibuje špičkový poměr cena výkon a zároveň má sloužit jako vstupenka do světa prémiových funkcí a Galaxy AI, avšak za lidovou cenu. Jaké jsou naše první dojmy?
Samsung Galaxy S25 FE je vstupenkou mezi vlajky a Galaxy AI
I fanoušci ocení pěkný design a tenké tělo
Samsung si (nejen) u vlajkové série Galaxy S velmi zakládá na prostředí One UI a dlouhé podpoře (7 let), což bude i předností nového FE. Dokonce se bude jednat o první zařízení s nejnovějším One UI 8, takže se můžete těšit na krásně plynulý zážitek z používání a provázanost s širokým ekosystémem, kam se řadí třeba i pračky či ledničky či jiné domácí spotřebiče. Pochopitelně nebude chybět ani dlouhá sedmiletá softwarová podpora a funkce jako Now Bar či Now Brief, které byly uvedeny u řady Galaxy S25.
Dalším lákadlem bude nepochybně design, kdy se Samsung zaměřil na to, aby byla novinka lehčí i tenčí. Konkrétně má 190 gramů a tloušťku 7,4 milimetrů, tudíž je skutečně sympaticky lehká i tenká a příjemně se drží. No a velké plus si zaslouží také za to, že fotoaparáty příliš nevystupují nad okolní povrch. Stran barevných variant, kdy se dočkáme celkem čtyř možností, se nám nejvíc líbí světle modrá, která bude i praktická z hlediska ulpívání otisků. Pochopitelně se nemusíte bát ani vody či prachu, neboť neschází vlajková ochrana IP68.
V sestavě pak najdeme primární 50Mpx snímač a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, které jsou přejaté ze základní dvojice Galaxy S25. Zamrzí tak například absence automatického ostření u druhého zmíněného senzoru. Vzhledem k označení FE pochopitelně dojde k nějakým kompromisům: teleobjektiv je tak pouze 8Mpx a přejatý z loňského modelu. Trojnásobný optický zoom jistě mnoha uživatelům postačí, rozlišení a velikost senzoru by však mohla být již mírně limitující.
Novinka zkusí zabodovat rovněž displejem, který má 6,7" uhlopříčku, podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, Full HD rozlišení i maximální jas 1 900 nitů, přičemž poměrně tenké jsou také rámečky. Škoda jen, že není stejně tenká jako zbylé rámečky také brada. Oproti některým únikům, které mluvily o ultrazvukové čtečce otisků prstů, se však budete muset spokojit s optickou technologií. O ochranu se stará Gorilla Glass Victus+.
V oblasti baterie se můžete těšit na solidní kapacitu baterie 4 900 mAh s podporou 45W nabíjení, což by v praxi mělo znamenat doplnění zhruba 60 procent za půl hodiny. Potěší také podpora Qi2, avšak pouze v provedení Qi2 Ready, tudíž je stále nutné vlastnit také pouzdro s integrovaným magnetem. Pokud se k takovémuto „ústupku“ uchylovat nechcete, možná vás zaujme konkurence od Googlu.
Ohledně výkonu vše obstará Exynos 2400, tentokrát tedy žádná verze s přídomkem „e“ jako v minulosti. Z krátkých prvních dojmů se zdá, že výkon scházet nebude a k dispozici je i podpora režimu DeX.
Cena a bonusy k nákupu
A na kolik vás novinka vyjde? Pozitivní je, že bude dostupná nově i v půlterabajtovém provedení, a to za cenu 23 399 Kč, k dispozici bude logicky také v 256GB provedení za cenu 20 399 Kč, případně poloviční paměťové variantě za 18 799 Kč. Je tu ale samozřejmě jedno velmi pozitivní „ale“, v rámci trade-inu totiž můžete získat bonus ve výši 3 500 Kč a výslednou cenu tak snížit téměř na 15 tisíc Kč u nejmenší paměťové verze a na necelých 20 tisíc Kč u půlterabajtového provedení.
Navíc můžete získat na půl roku Google AI Pro v hodnotě 3 300 Kč a pro omezený počet šťastlivců budou k dispozici sluchátka Galaxy Buds3 FE jako odměna za recenzi.
Teleobjektiv měl být už lepší ale furt lepší než žádný. Což se pořád objevuje.
Jinak váha pod 200g a 6.7" včetně kovového rámu, tak super. Takových moc není.
Na začátek 15k včetně sluchátek je lepší akce než loni. Ale kdo nepotřebuje, tak raději počkat a před vánoci bude začínat na 13-14k...
Základní je za 16k na Mironet, a za 20k 256GB, takže kdo by chtěl FE který je fakt o ničem.
