mobilenet.cz na sociálních sítích

Galaxy Tab S11 (Ultra) přináší pero S Pen jako Koh-i-noor a rozšířený DeX

První dojmy včetně videa
Ioannis Papadopoulos
3
Galaxy Tab S11 (Ultra) přináší pero S Pen jako Koh-i-noor a rozšířený DeX
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Z hlediska produktivity bude důležitý také vylepšený režim Samsung DeX
  • Displej, který může mít až 14,6" uhlopříčku se chlubí jasem 1 600 nitů, verze Ultra nabídne i speciální antireflexní úpravu
  • Výkon obstará Dimensity 9400+, energii až 11 600mAh velká baterie

Kromě nového smartphonu Galaxy S25 FE dnes jihokorejský výrobce slavnostně odhalil také dva nové tablety z vlajkové řady Galaxy Tab S11. Oproti předešlé generaci nedošlo tentokrát na verzi „Plus“, nýbrž na „základní“ model a největší variantu Ultra. Samsung se také rozhodl zaměřit více než kdy předtím na produktivitu. Jak se mu to v rámci našich prvních dojmů povedlo?

Samsung Galaxy Tab S11 (Ultra) má nový DEX i pero jak Koh-i-noor

Spousta výkonu, dvě velikosti a nový S Pen

Důkazem mezigeneračně vyššího důrazu na produktivitu má být například přepracované pero S Pen, které je plně pasivní a tvarem připomíná legendární tužky značky Koh-i-noor. Volně přeloženo má nyní šestihranný tvar, takže se pohodlněji drží. Vzhledem k pasivní technologii zároveň platí, že není nutné myslet na jeho nabíjení a ukládat jej můžete pěkně elegantně (magneticky) přímo na tělo tabletu. Nové pero má také přepracovanou kuželovitou špičku a je i nadále součástí obsahu balení.

Samsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Na celou obrazovku

Z hlediska produktivity bude důležitý také vylepšený režim Samsung DeX, kdy si lze nyní aktivovat „rozšířený režim“, tedy vychutnat si druhý displej v propojení s monitorem či televizí jakožto zvětšenou pracovní plochu. Kromě toho lze na tabletu provozovat až 4 plochy, kde můžete pracovat s různými aplikacemi a velmi snadno takto můžete přepínat například mezi plochou určenou pro produktivitu a plochou dedikovanou pro hraní her. Spuštění DeX je maximálně intuitivní a probíhá automaticky potažením aplikace směrem dolů z oblasti, kde se nachází netradiční výřez.

Galaxy S25 FE naživo: vstupenka do vlajkového světa a Galaxy AI za lidovou cenu? – První dojmy včetně videa
Přečtěte si také

Galaxy S25 FE naživo: vstupenka do vlajkového světa a Galaxy AI za lidovou cenu? – První dojmy včetně videa

Parádní obraz má pak zprostředkovat Dynamic AMOLED 2X displej s jasem až 1 600 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. U modelu Ultra se navíc dočkáte i tentokrát speciální antireflexní vrstvy, která skutečně funguje, a zejména při používání v exteriérech ji nepochybně oceníte, neboť se obrazovka méně leskne. Úhlopříčka displeje pak činí 14,6" respektive 11 palců, na své by si tak měl přijít každý a je docela logické, že prostřední varianta Plus chybí.

Samsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Na celou obrazovku

Dostatečnou výdrž má zajistit baterie o kapacitě 11 600 mAh, respektive 8 400 mAh u základního modelu. V kombinaci s 3nm čipsetem Dimensity 9400+ bychom se tak měli dočkat velmi slušné výdrže. Samsung je navíc známý dobrou optimalizací systému pro menší energetický odběr například ve srovnání s čínskými výrobci. Zejména u větší varianty zaujme také tloušťka 5,1 milimetrů, ačkoliv hmotnost 692 gramů by někoho mohla motivovat spíše k pořízení menší verze. Za zmínku rovněž stojí podpora 45W nabíjení u obou dvou modelů a samozřejmě veškeré AI funkce One UI a dlouhá softwarová podpora.

Samsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Na celou obrazovku

Cena a zvýhodnění

Novinka startuje na ceně 33 499 Kč u S11 Ultra, nicméně lze získat zvýhodnění až 8 tisíc Kč a dostat se tak na cenu 25,5 tisíce Kč. U Galaxy Tab S11 cena startuje na 22 499 Kč a se slevou 4 000 Kč se lze dostat na 18 499 Kč. K recenzi lze získat kryt s klávesnicí v hodnotě 6 až 4 tisíce Kč, takže můžete snadno zvýšit vaši produktivitu. Kryt s klávesnicí musíme pochválit i za to, že mezigeneračně působí o dost robustněji, zejména v oblasti podpěrné nožičky, kdy byla konstrukce přepracována.

, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
No přemýšlel sem o upgradu ale nic moc toho nepřináší oproti Tab S9. Škoda.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze