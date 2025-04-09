Galaxy Tab S11 (Ultra) přináší pero S Pen jako Koh-i-noor a rozšířený DeX

Kromě nového smartphonu Galaxy S25 FE dnes jihokorejský výrobce slavnostně odhalil také dva nové tablety z vlajkové řady Galaxy Tab S11. Oproti předešlé generaci nedošlo tentokrát na verzi „Plus“, nýbrž na „základní“ model a největší variantu Ultra. Samsung se také rozhodl zaměřit více než kdy předtím na produktivitu. Jak se mu to v rámci našich prvních dojmů povedlo?
Samsung Galaxy Tab S11 (Ultra) má nový DEX i pero jak Koh-i-noor
Spousta výkonu, dvě velikosti a nový S Pen
Důkazem mezigeneračně vyššího důrazu na produktivitu má být například přepracované pero S Pen, které je plně pasivní a tvarem připomíná legendární tužky značky Koh-i-noor. Volně přeloženo má nyní šestihranný tvar, takže se pohodlněji drží. Vzhledem k pasivní technologii zároveň platí, že není nutné myslet na jeho nabíjení a ukládat jej můžete pěkně elegantně (magneticky) přímo na tělo tabletu. Nové pero má také přepracovanou kuželovitou špičku a je i nadále součástí obsahu balení.
Z hlediska produktivity bude důležitý také vylepšený režim Samsung DeX, kdy si lze nyní aktivovat „rozšířený režim“, tedy vychutnat si druhý displej v propojení s monitorem či televizí jakožto zvětšenou pracovní plochu. Kromě toho lze na tabletu provozovat až 4 plochy, kde můžete pracovat s různými aplikacemi a velmi snadno takto můžete přepínat například mezi plochou určenou pro produktivitu a plochou dedikovanou pro hraní her. Spuštění DeX je maximálně intuitivní a probíhá automaticky potažením aplikace směrem dolů z oblasti, kde se nachází netradiční výřez.
Parádní obraz má pak zprostředkovat Dynamic AMOLED 2X displej s jasem až 1 600 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. U modelu Ultra se navíc dočkáte i tentokrát speciální antireflexní vrstvy, která skutečně funguje, a zejména při používání v exteriérech ji nepochybně oceníte, neboť se obrazovka méně leskne. Úhlopříčka displeje pak činí 14,6" respektive 11 palců, na své by si tak měl přijít každý a je docela logické, že prostřední varianta Plus chybí.
Dostatečnou výdrž má zajistit baterie o kapacitě 11 600 mAh, respektive 8 400 mAh u základního modelu. V kombinaci s 3nm čipsetem Dimensity 9400+ bychom se tak měli dočkat velmi slušné výdrže. Samsung je navíc známý dobrou optimalizací systému pro menší energetický odběr například ve srovnání s čínskými výrobci. Zejména u větší varianty zaujme také tloušťka 5,1 milimetrů, ačkoliv hmotnost 692 gramů by někoho mohla motivovat spíše k pořízení menší verze. Za zmínku rovněž stojí podpora 45W nabíjení u obou dvou modelů a samozřejmě veškeré AI funkce One UI a dlouhá softwarová podpora.
Cena a zvýhodnění
Novinka startuje na ceně 33 499 Kč u S11 Ultra, nicméně lze získat zvýhodnění až 8 tisíc Kč a dostat se tak na cenu 25,5 tisíce Kč. U Galaxy Tab S11 cena startuje na 22 499 Kč a se slevou 4 000 Kč se lze dostat na 18 499 Kč. K recenzi lze získat kryt s klávesnicí v hodnotě 6 až 4 tisíce Kč, takže můžete snadno zvýšit vaši produktivitu. Kryt s klávesnicí musíme pochválit i za to, že mezigeneračně působí o dost robustněji, zejména v oblasti podpěrné nožičky, kdy byla konstrukce přepracována.
