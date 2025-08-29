Že nevěříte? Galaxy Buds3 FE jsou v mnoha ohledech „jen“ levnější Buds3 Pro

Galaxy Buds3 FE představují aktuálně nejdostupnější moderní sluchátka jihokorejského výrobce a zároveň se jedná tak trochu o skrytý klenot, protože jsou v mnoha ohledech identické jako výrazně dražší Galaxy Buds3 Pro. Že nevěříte?
Galaxy Buds3 Pro, pouze levnější?
Začněme designem, který je víceméně identický s Buds3 Pro. Stejný je tvar pouzdra i tvar sluchátek, čeho se ale u FE nedočkáte, jsou svítící nožičky, což ale zřejmě nikoho příliš mrzet nebude. Tvar sluchátek jsme chválili již u Buds3 Pro, a tak logicky pěkně sedí v uších i FE.
Co nás během prvních dojmů zaujalo, je také použitý plast, který působí trochu lacině, údajně se však jedná o stejný materiál jako u modelu Buds3 Pro, pouze s jinou povrchovou úpravou. Ve výsledku Moonstone barevná varianta připomíná barvou třeba DualSense z PlayStationu 5, a to je rozhodně pozitivní.
Dalším pozitivem je, že Buds3 FE mají mít podle našich informací úplně stejné ANC jako Buds3 Pro. Takže za výrazně méně peněz můžete mít identické, respektive identicky schopné, odhlučnění. Samozřejmě, že sluchátka v redakci také důkladně otestujeme a popíšeme kvalitu ANC v recenzi. Nechybí ani technologie Crystal Clear Call využívající strojové učení pro zvýraznění hlasu a oddělení ruchů v pozadí během telefonátů.
A co má novinka dalšího společného s modelem Pro? Tak například kapacita baterie je identická a v každém sluchátku najdeme 53mAh baterii a v pouzdře 515 mAh. Také množství mikrofonů, tedy 3, je stejné. Co naopak chybí, je podpora bezdrátového nabíjení, čímž se Samsung snaží model od Pro verze více odlišit.
Stran konektivity je k dispozici Bluetooth 5.4 a kodeky AAC, SSC a SBC, tedy klasika od Samsungu. Navíc je k dispozici ochrana IP54, ovšem co se týče kvality hudebního přednesu, počítat můžete pouze s jednopásmovým dynamickým měničem. Stejně jako u ANC kvalitu přednesu podrobně posoudíme až v rámci naší recenze.