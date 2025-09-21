samsung-galaxy-s25-fe

Tentokrát neuběhl ani celý rok a opět testujeme vlajkový model Samsung za dostupnější cenu. Galaxy S25 FE může zdánlivě vypadat jako kterýkoliv jiný jihokorejský mobil, avšak snaží se nabídnout maximum funkcí za, dle Samsungu, fajn cenu. Je to ale pravda? Co vše novinka umí a jak se zlepšila oproti předchůdci?
|Konstrukce
|161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB / 256 GB / 128 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 900 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, 23 399 Kč
Obsah balení: jde o telefon
Černá krabička nám jasně dává najevo, že máme tu čest s modelem vlajkové řady Galaxy S. Uvnitř se kromě samotného telefonu nachází jen opravdu nutné příslušenství. Jde tak o klíček pro otevření slotu na SIM kartu a nabíjecí kabel černé barvy, který má na obou koncích USB-C. Abychom byli úplní, nechybí nezbytné manuály. Nabíječka již celkem tradičně v balení ale není.
- chybí nabíječka
Konstrukční zpracování: zhubnul, kosmeticky
Velkou porci originality rozhodně nečekejte. Méně znalí jen těžko poznají, zda v ruce mají telefon řady Galaxy S, nebo Galaxy A. Novinka sice označením přísluší k řadě Galaxy S25, nicméně například jednotlivé objektivy fotoaparátů mají blíže k řadě Galaxy A či loňskému Galaxy S24 FE. Nemají plastovou obrubu a boky nejsou viditelně zbarveny.
Boky zařízení jsou samozřejmě kovové, což prozrazují anténní předěly, případně chladivý pocit, když telefon uchopíte. Kladné body přidáváme za matnější úpravu zad. To je mimochodem jedním z rozpoznávacích znamení ve srovnání s Galaxy S24 FE, jenž byl zezadu lesklý. Celkové rozměry na výšku a šířku se změnily spíše kosmeticky, hovoříme o desetinách milimetrů ve prospěch Galaxy S25 FE. Poctivě nejvíce klesla tloušťka a hmotnost, což se pozitivně projevuje na lepším držení.
Standardem je odolná konstrukce se stupněm krytí IP68, takže mobil odolá vodě i prachu. Prvkem, jak od sebe odlišit Galaxy S25 FE a Galaxy S24 FE, je pak šuplíček pro SIM kartu. Nyní je na spodní hraně, zatímco loni měl své místo na horní.
|Samsung Galaxy S25 FE
|Samsung Galaxy S24 FE
|Rozměry
|161,3 × 76,6 × 7,4 mm
|162 × 77,3 × 8 mm
|Hmotnost
|190 g
|213 g
- zvýšená odolnost IP68
- bytelná konstrukce
- pohodlná tlačítka
Displej: dočkali jsme se menších rámečků
Pamatujete si, jak byly poslední dvě generace modelů FE kritizovány za poměrně velké rámečky kolem displeje? Každopádně od letoška je tomu konec. Galaxy S25 FE totiž rámečky opět zmenšil a již si kritiku nezaslouží. Jsou oproti loňskému modelu výrazně menší a takřka stejné jako u dražších sourozenců z řady S25.
Samotný panel se meziročně nijak nezměnil, ostatně nebyl k tomu důvod. Je nasazen 6,7" Dynamic AMOLED panel s jemným rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1 900 nitů. Čitelnost je velmi dobrá i venku, avšak nikoliv špičková. Samozřejmostí je Always-On a ochrana ve formě sklíčka Gorilla Glass Victus+. Přímo do displeje je pak integrována optická čtečka otisků prstů, která funguje velmi slušně.
- 120Hz Dynamic AMOLED panel
- celkově kvalitní displej
Zvuk: očekávaná kvalita
Na těle mobilu je dvojice reproduktorů, a to na spodní hraně a nad displejem. Hrají opravu velmi pěkně. Hutný zvuk a lehký důraz na hloubky zajistí, že sledování videí má úroveň, stejně tak hraní her. Samozřejmě na delší poslech hudby je vhodné zvolit sluchátka, ideálně bezdrátová, neboť 3,5mm jack chybí. Tato skutečnost už ale není nijak překvapivá.
- stereo reproduktory
Výkon hardwaru: loňská špička
Vylepšovalo se i v oblasti hardwaru. Samsung nasadil Exynos 2400, tedy bez malého „e“ v názvu. Jde mimochodem o totožný model, který najdete v loňské vlajkové řadě Galaxy S24. Výkonu má tak rozhodně dostatek. Zatímco operační paměť je daná, vždy jde o 8 GB, u interní si můžete vybírat ze tří možností, a to 128, 256 a 512 GB. Námi testovaná prostřední paměťová varianta nabízí 207 GB prostoru pro data po prvním zapnutí. Celkově vzato zamrzí, že Samsung nadále trčí u 128 GB, avšak u řady FE nelze čekat revoluci. Současně je ale fajn, že se do řady FE dostala i 512GB varianta.
- dostatek výkonu
- nově i 512GB verze
- základem stále jen 128 GB
Výdrž baterie: dostačující
I přes poměrně výrazný pokles tloušťky konstrukce se Samsungu podařilo zvětšit baterii. Zní to oslavně, ale když zmíníme, že po nárůstu má baterie 4 900 mAh, davové oslavy očekávat nelze. Výdrž na druhou stranu není špatná, 1,5 dne při středně náročném používání s aktivním režimem Always-On je standardem.
Progres nastal také u nabíjení, kdy je podporováno 45 W, díky čemuž se i model FE může pyšnit tím nejlepším, co Samsung umí nabídnout. Kompletní nabití patřičným výkonem zabere zhruba hodinu a 10 minut. Už vlastně jistota je podpora bezdrátového nabíjení. Díky podpoře reverzního bezdrátového nabíjení se můžete o energii také podělit.
- podporuje bezdrátové nabíjení
- nárůst nabíjecího výkonu na 45 W
- přesto by nabíjení mohlo být rychlejší
Konektivita: vše nezbytné
Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.4 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6E. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje i práci se dvěma nanoSIM a nechybí podpora eSIM. V jednu chvíli však vždy mohou fungovat jen dvě SIM karty. Šuplíček se nově nenachází na horní hraně, ale vlevo od USB-C.
- podporuje eSIM
Fotoaparát: zvládne vše dobře
Zadní fotoaparáty se vylepšení bohužel nedočkaly. Hlavní snímač má 50 megapixelů se standardní světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu. Při běžném focení telefon fotí do 12,5 megapixelů, avšak velmi snadno můžete přepnout na 50 megapixelů, v podstatě jedním dotykem na displeji. Sekundární snímač s 12 Mpx a světelností f/2.2 je se záběrem 123° samozřejmě ultraširokoúhlý. Nakonec zde máme teleobjektiv s možností 3× bezztrátového zoomu a optickou stabilizací obrazu. V jeho případě zamrzí nižší rozlišení 8 megapixelů.
Kvalita fotoaparátů odpovídá cenovému zařazení. Hlavní snímač sice vykresluje barvy lehce odlišně od reality, Samsung jim dodá více sytosti, avšak nejde o nějak propastný rozdíl. Snímky jsou ostré s vykreslenými detaily, a to zpravidla i za horších světelných podmínek. Obstojně si telefon vede i v noci, samozřejmě se bavíme o hlavním snímači. Například teleobjektiv má v noci už problémy zaostřit. Trojnásobné přiblížení se ale hodí a lze říci, že přítomnost této funkce není v dané kategorii zcela obvyklá.
Zmíníme i čelní fotoaparát, který se decentně zlepšil a dostal vyšší rozlišení 12 Mpx. Za dobrého světla očekávejte kvalitní selfies, v noci to však i s patřičným režimem není zcela ono.
Záznam videa je nově umožněn v 8 K rozlišení s 30 snímky za vteřinu a výsledky jsou skutečně působivé a až překvapivě kvalitní. Vždy však můžete sáhnout po osvědčeném 4K s 60 FPS.
Samsung Galaxy S25 FE (testovací video) – 8K, 30 FPS
- dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS
- slušný ultraširokoúhlý snímač
- mírné vylepšení selfie kamerky
- teleobjektiv by mohl mít vyšší rozlišení
Software: skvělá práce
Samsung Galaxy S25 FE je jedním z prvních telefonů výrobce, který od začátku nabízí nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Prostředí však vzhledově nemá takřka odlišnosti od One UI 7.0. Vše je přehledné a svižné, včetně animací. Samozřejmě nechybí Galaxy AI, plně připravena pro vaše potřeby, byť například tlumočníka příliš nevyužijete, neboť čeština není podporována.
Nemůžeme zapomenout ani a podporu režimu DeX, kdy po spojení s TV či monitorem získáte plnohonodnotné desktopové prostředí. To konkurence většinou nenabízí. Samsung tradičně přislíbil 7letou podporu a aktuálně jsou v mobilu zářijové bezpečnostní záplaty.
- perfektní optimalizace
- příslib dlouhé softwarové podpory
Zhodnocení
Samsung Galaxy S25 FE se jeví jako zcela nová generace, avšak po otestování musíme konstatovat, že jde spíše jen o evoluci oproti loňsku. Jedním dechem ale dodejme, že o evoluci tím správným směrem. Novinka je tenčí a lehčí, přesto s větší baterií a rychlejším nabíjením. Má výkonnější procesor, lepší selfie foťák a menší rámečky kolem displeje. Vyčítat mobilu lze opravdu máloco. Snad jen neměnné fotoaparáty na zadní straně či pomalejší nabíjení, i když už alespoň s 45 W. Kaňkou na kráse je tradičně cena, kterou Samsung u modelů FE nejprve nasadí zbytečně vysoko. Námi testovaná 256GB verze totiž vyjde na více než 20 tisíc korun, což je nebezpečně blízko lepší konkurenci.
Konkurence
Příplatek pouhých 2 tisíc korun vás totiž dostane k Samsungu Galaxy S25+, který má lepší displej, ještě o něco menší rámečky, vyšší výkon a lepší teleobjektiv. Jde o jasný důkaz, že cena modelů s přídomkem FE je v počátku v podstatě nastavena velmi nešťastně.
Samsung Galaxy S25+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
Naopak výrazně levnější je Motorola Edge 60 Pro, která nabídne větší paměť i baterii či rychlejší nabíjení. Má ale kratší softwarovou podporu.
Motorola Edge 60 Pro
|Rozměry
|160,7 × 73,1 × 8,2 mm, 186 g
|Displej
|POLED, 6,7" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8350,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
|Akumulátor
|6 000 mAh
Nakonec je potřeba zmínit i Galaxy S24 FE, který je o několik tisíc levnější, i když v pár ohledech horší, a může být pro mnohé zajímavou volbou.
Samsung Galaxy S24 FE 256 GB
|Rozměry
|162 × 77,3 × 8 mm, 213 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB / 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
Jinak je to fajn telefon jako celek pro běžný lidi, co chtějí spolehlivej telefon s dobrou podporou nebo nechtějí Čínu.
Co se týče ceny, tak původní ceníková je mimo ale už se dá koupit za mnohem zajímavější prachy. Na Datartu s VIP a výkupem začíná na 13 600. To je pěkný. Před vánocema to bude ještě lepší.
