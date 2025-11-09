mobilenet.cz na sociálních sítích

Pátý člen prémiové rodiny: testujeme nový Samsung Galaxy S25 FE

Michal Pavlíček
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Vzhledově jako by z oka vypadl mnohým dalším modelům
  • Mezigeneračně Samsung opět zmenšil rámečky kolem displeje
  • Od začátku je novinka vybavena Androidem 16 a prostředím One UI 8.0

Nebývale početná je letošní vlajková řada Samsungu. Namísto obvyklých tří či maximálně čtyř modelů totiž čítá hned pětici zástupců. K tradiční trojici Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra se letos připojil tenký Galaxy S25 Edge a nejnověji i Galaxy S25 FE. A právě ten dorazil i na redakční test.

Samsung Galaxy S25 FE

Na první pohled je novinka téměř k nerozeznání od letošních či loňských modelů Samsung. Při bližším zkoumání však drobné odlišnosti nalézt lze. Od například Galaxy A56 novinku poznáte tak, že má boky ploché. Od tradičních modelů řady Galaxy S25 se model FE liší designem fotoaparátů, kdy boky objektivů nejsou zbarveny a chybí černé lemování. Problém nastává snad jen v případě, že byste chtěli zezadu poznat nový Galaxy S25 FE od staršího Galaxy S24 FE. To je takřka nemožné.

Je však třeba Samsung pochválit za to, že se z modelů FE stávají čím dál hezčí kousky. Vděčíme za to především nadále se zmenšujících rámečků kolem displeje. Jsou už takřka srovnatelné s dražšími Samsungy. Samotný displej je typu Dynamic Island a na 6,7" úhlopříčce operuje Full HD+ rozlišení se 120Hz obnovovací frekvencí.

V ruce se mobil drží pohodlně, není těžký a ploché kovové rámečky slouží jako vhodná plocha k zapření prstů. V námi testované bílé variantě není zadní strana takřka lesklá a tudíž na ní neulpívají otisky prstů. Celkově se mobil chlubí bytelnou konstrukcí, příkladným zpracováním a samozřejmě i zvýšenou odolností se stupněm krytí IP68.

Meziročně telefon posílil v oblasti výkonu, kdy je osazen procesorem Exynos 2400 (bez přídomku e) a je tak citelně výkonnější ve srovnání s modelem Galaxy S24 FE. Naopak za řadou Galaxy S25 zaostává. Zachována zůstala 8GB operační paměť, v případě úložiště si nově kromě 128 GB a 256 GB můžete vybrat i verzi s 512GB pamětí.

Budoucí uživatelé jistě ocení větší baterii a především o něco rychlejší nabíjení, jehož výkon povyskočil na 45 W. Mezi drobnosti, které prošly změnou, pak patří třeba i mírně vylepšená čelní kamerka s vyšším 12megapixelovým rozlišením.

Nový Samsung Galaxy S25 FE pro vás v redakci testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, zeptejte se v diskuzi přímo pod tímto článkem.

Rozměry161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2400 for Galaxy,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GBne
Akumulátor4 900 mAh
