Facebook povoluje nenávistné komentáře vůči ruským představitelům a vojákům

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Systém, podle jakého Facebook rohoduje o vhodnosti jednotlivých příspěvků a jejich případném mazání, je značně složitý a neprůhledný. Vytváří ho skupina odborníků na jednom konci světa a bez znalosti kontextu ho prosazují pracovníci odjinud. Bez ohledu na drobné nuance a kontexty jste si ale až doposud mohli být jisti, že za výzvy k násilí nebo přání smrti vás až doposud čekal nějaký trest.

Ale i to se teď mění. The New York Times informuje o odlišných pravidlech, která platí pro uživatele na Ukrajině, v Rusku, Polsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, na Slovensku a v Rumunsku. Zde bude povoleno otevřeně hrozit politickým představitelům Ruska a Běloruska, stejně tak jako jejich vojákům.

Jde o reakci na ruskou agresi na Ukrajinu a případné výroky je nutné posuzovat v tomto kontextu. Případné přání smrti by tak mělo reflektovat spíše sebeobranný postoj jednotlivých států a jejich obyvatel. Stejně jako i jiná pravidla má i toto spoustu výjimek: funguje spíše v obecné rovině, volání po smrti nebude respektováno, pokud bude příliš konkrétní nebo návodné. Stejně tak není dovoleno podobně hrozit válečným zajatcům nebo civilním obyvatelům.

Jedná se o jedno z mnoha opatření, která Facebook zavádí kvůli válce na Ukrajině. Ruská strana na to odpověděla oficiálním zákazem této sociální sítě na svém území.