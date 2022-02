Facebook nabízí Ukrajincům možnost uzamknout jejich profily

I Facebook, největší sociální síť světa, reaguje na aktuální dění na Ukrajině. Nově mají tamní uživatelé přístup k rychlému uzamčení profilu. Když je jejich profil uzamčen, lidé, kteří nejsou jejich přáteli, si nemohou stáhnout nebo sdílet jejich profilovou fotografii nebo vidět příspěvky na jejich časové ose.

6/ To turn on Locked Profile:



* Tap More under your name

* Tap Lock Profile

* Tap Lock Your Profile again to confirm pic.twitter.com/mpwqVG10fW