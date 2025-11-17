Ještě horší, než jsme čekali: Meta na podvodných reklamách záměrně profitovala

Je to zkušenost, kterou má skoro každý z nás. Pokud používáte některou ze sociálních sítí, poskytnete tak ohromné množství dat k přesnému cílení reklamy, a to včetně té podvodné. Mediálně nejznámější jsou nejrůznější „investice“, kdy vám prezident, premiér nebo jiná známá osobnost radí „nakoupit krypto“, ale to je jen špička ledovce. Falešné e-shopy, falešné léky, kasina, no prostě cokoli.
Komunitní povaha sítě by ale přeci měla být schopná takové věci rychle označit a eliminovat. No zkuste si to sami a smysluplnější je i pomyslný boj s větrnými mlýny – ať už je podvod sebeočividnější, vždy vám jen přijde strojové upozornění, že se vlastně nic špatného nestalo.
Člověk se tak nějak uklidňoval pomyšlením, že taková je povaha našeho světa. Že když k vám na náměstí přijde člověk s nabídkou prodeje zlata, budete si myslet svoje a stejně tak nečekáte, že vaši případnou transakci bude někdo zkoumat a schvalovat, abyste náhodou nenaletěli. No a Facebook s Instagramem a WhatsAppem je taky taková velké náměstí, kde se ale bezcílně potloukají miliardy lidí a dohlížet na jejich chování prostě není možné. Jak ale ukazuje uniklá interní zpráva, se kterou přišla agentura Reuters (reuters.com), realita je ale mnohem temnější.
První zjištění je, že Meta „kvalitu“ reklam pečlivě hlídá, ale reklamu vyhodnotí jako podvodnou, až když má 95% jistotu. To je poměrně hodně, ale teď přijde to hlavní: pokud se reklama této hranici blíží, je penalizována, takže za ní zadavatel musí zaplatit více.
A nemluvíme o malých penězích: denně uvidí tři miliardy uživatelů systému Mety 15 miliard podvodných reklam, za které firma vydělá 16 miliard dolarů ročně, což je 10 % jejich příjmů z reklamy. Mohlo by se zdát, že to všechno lze vyřešit důslednějším sledováním, ale i tady je háček. Tým, který se o to stará, má poměrně přísný finanční limit, kolik toho může zakázat, konkrétně nicotných 135 miliónů dolarů. Jeho role je tak spíše možnost Mety říci, že něco dělá.
Pokud systém vyhodnotí reklamu jako potencionálně závadovou, nechá si za ni více zaplatit.
Zpráva pokračuje dalšími výtkami, jako je nedbalé ověřování totožnosti inzerentů nebo příliš vágní pravidla pro závadné reklamy, které umožňují schválit a poslat mezi lidi prakticky cokoli. Druhá strana sítě, tedy perfektní cílení, ale naopak funguje dokonale. Jakmile jednou na podvodnou reklamu kliknete, zavalí vás tuna dalších, podobných, které ve vaší informační bublině vytvoří dojem, že se jedná o běžnou věc.
Je jasné, že tohle se bez zásahu zvenku neobejde. Meta vytvořila pro více jak třetinu světové populace prostředí, v němž je normální lhát a podvádět a pak se rozdělit s „policisty“ o zisk.