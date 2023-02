Evropská komise zakazuje TikTok na služebních zařízeních

Fotografie: Solen Feyssia, unsplash.com

Sociální síť TikTok je už delší dobu trnem v oku úřadů po celém západním světě. Důvodů se najde hned několik. V první řadě je to slabá kontrola nad obsahem. Vzhledem k tomu, že jde o síť zaměřenou na děti a dospívající, je to obzvláště kontroverzní téma. Další a pro vlády mnohem vážnější problém je, že pozadí této sítě je nejasné, stejně jako důvody a způsoby, jakými sbírá data o svých uživatelích.

I z toho důvodu IT služba výkonného orgánu EU požádala všechny zaměstnance Komise, aby odinstalovali aplikaci TikTok ze svých firemních zařízení i z osobních zařízení, na kterých používají firemní aplikace, s odkazem na obavy o ochranu osobních údajů. Žádost o odinstalování této čínské aplikace pro sociální média byla úředníkům EU sdělena e-mailem ve čtvrtek ráno. Informuje o tom euractiv.com.

Zaměstnanci byli požádáni, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do 15. března. Těm, kteří tak neučiní do stanoveného termínu, přestanou být k dispozici firemní aplikace, jako je e-mail Komise a Skype for Business. EU tak následuje USA, kde byl TikTok zakázán na služebních zařízeních na federální i státních úrovních.

„Jsme zklamáni tímto rozhodnutím, které považujeme za chybné a založené na zásadních omylech. Obrátili jsme se na Komisi, abychom uvedli věci na pravou míru a vysvětlili, jak chráníme údaje 125 milionů lidí v celé EU, kteří každý měsíc přicházejí na TikTok,“ reagoval mluvčí TikToku.