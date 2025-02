Na kolik si cení investoři TikTok? Částka přesahuje čtvrtinu ročního rozpočtu ČR

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Osud TikToku na americkém území je stále neznámý. Jisté však je, že sociální platforma, za kterou stojí čínský ByteDance, zažívá dosti turbulentní období. Po počátečním zákazu uvaleném nyní již tehdejším prezidentem Bidenem ji chvíli na to znovuzvolený Trump udělil odklad. Ten umožňuje TikToku v USA znovu oficiálně působit, avšak jen dočasně, dokud nedojde k rozuzlení celé situace. Řešením by přitom mohlo být odkoupení americké části TikToku od čínského majitele jiným americkým subjektem. Trump se zároveň nechal slyšet, že podíl v TikToku by měla mít i samotná americká vláda.

O titul zachránce amerického TikToku se přihlásilo již několik společností. Mezi nimi je například společnost Oracle, kterou by pravděpodobně podpořila i americká vláda. V takovém případě by ByteDance údajně zůstal minoritní podíl, ale záležitosti jako algoritmy, sběr dat a aktualizace platformy by měla na starost Oracle. O nákup TikToku se však podle všeho zajímá také Microsoft. Ten se o něj údajně ucházel již v roce 2020, avšak nakonec k obchodu nedošlo. Dalším pomyslným zachráncem TikToku v USA by se mohla stát společnost Perplexity AI, která by umožnila americké vládě vlastnit až polovinu podílu.

Aplikace TikTok je v americkém App Storu a Obchodu Play aktuálně stále nedostupná.

V poslední době však zřejmě největší rozruch vyvolává youtuber MrBeast. Ten vše odstartoval vtipným příspěvkem na sociální síti X, kde napsal, že by možná měl TikTok koupit on, aby mohla síť dál fungovat. Později uvedl, že ho kontaktovala řada miliardářů s nabídkou, aby se o to pokusil, a pochopitelně s jeho finanční podporou. Mezi nimi by měl být i CEO společnosti Roblox. Podle dostupných zdrojů (agentury Bloomberg) pak toto seskupení dalo dohromady výrazně větší částku než 20 miliard dolarů (tj. zhruba půl bilionu korun, pro srovnání uveďme, že rozpočet ČR je v posledních letech zhruba 2 biliony Kč), které jsou minimálně potřeba k ucházení se o odkup společnosti.

Okay fine, I’ll buy Tik Tok so it doesn’t get banned — MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025



Aktuálně je aplikace TikToku stále nedostupná (pochopitelně v rámci USA) na App Storu i v Obchodu Play, kvůli čemuž stouply na ceně telefony, ve kterých je TikTok nainstalovaný. Přístup k síti je klíčový především pro marketéry, kteří spravují firemní profily na této sociální síti. Pravděpodobně se tak během následujících týdnů dozvíme, jaký bude osud TikToku v USA a kdo se stane jeho novým majitelem.