TikTok žaluje vládu USA a tvrdí, že její zákaz je protiústavní

Už na konci dubna, kdy prezident USA podepsal zákon, který fakticky zakazuje provozování sociální sítě TikTok v USA, se její provozovatel nechal slyšet, že se proti zákazu (respektive nucenému prodeji) chystá bránit u soudu.

Jak informuje wired.com, ByteDance v žalobě uvádí, že zákon porušuje první dodatek a požadavek na odprodej není možný. Doslova pak tvrdí: „Kongres obchází první dodatek tím, že se odvolá na národní bezpečnost, a může tak vydavateli jakýchkoli jednotlivých novin nebo webových stránek přikázat, aby je prodal a vyhnul se jejich uzavření. A v případě TikToku by jakýkoli takový odprodej odpojil Američany od zbytku globální komunity na platformě věnované sdílenému obsahu, což je výsledek, který je v zásadním rozporu s ústavním závazkem svobody projevu i osobní svobody.“

