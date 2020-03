TikTok údajně cenzuroval obsah postižených, ošklivých nebo znetvořených autorů

Britský deník independent.co.uk přináší zajímavou zprávu o poměrech uvnitř společnost TikTok. Podle uniklých interních dokumentů, ke kterým se jako první dostali redaktoři The Intercept, obdrželi moderátoři této sociální sítě pokyny nezveřejňovat obsah pocházející od autorů, kteří nesplňují nároky na fyzickou atraktivitu.

Multiple TikTok sources, who spoke with The Intercept on the condition of anonymity, emphasized the global primacy of ByteDance’s Beijing HQ, explaining that ever-shifting decisions about what’s censored and what’s boosted are dictated by Chinese staff. https://t.co/JANcVXOI1w