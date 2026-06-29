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Že nelze mít obří baterii i bleskové nabíjení? Mýtus zbořen s Xiaomi 17T Pro

Ioannis Papadopoulos
Že nelze mít obří baterii i bleskové nabíjení? Mýtus zbořen s Xiaomi 17T Pro
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka disponuje obří 7 000mAh baterií, zároveň také podporou 100W drátového nabíjení
  • Výrobce nezapomněl ale ani na bezdrátovou alternativu, včetně reverzní obdoby
  • Ověřili jsme také nabíjecí křivku nového Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
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Nové Xiaomi 17T Pro obstálo v naší podrobné recenzi na výbornou. Aktuálně nejlépe vybavený zástupce řady „T“ totiž představuje po všech stránkách ucelené zařízení, které disponuje elegantním, ale konzervativním designem s ochranou IP68, možností až 1TB obřího úložiště či kvalitním displejem s velkou úhlopříčkou. Kromě pětinásobného teleobjektivu a dlouhé softwarové podpory nás zaujala především obří baterie i podpora rychlého nabíjení.

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Xiaomi 17T Pro je v tomto ohledu rekordmanem této čínské značky, neboť nabízí historicky největší kapacitu baterie 7 000 mAh. Výrobce nasadil křemíkovou technologii, díky níž dosáhl zmíněné kapacity (26,46 Wh), přesto se do těla povedlo vměstnat také podporu bezdrátového nabíjení. Takto velká baterie pak podle našich zkušeností bez problémů zvládne dva dny běžně náročného používání a velký problém není dostat se ani na metu třídenní, například během víkendu. Ve výchozím nastavení telefon pracuje v režimu Vyvážený, vybírat však můžete také z možností Výkonný režim, Spořič baterie či Ultra spořič baterie s možností výrazně prodloužit již tak skvělou výdrž. Praktická je také funkce automatického vypnutí displeje při nahrávání videí delších než tři minuty, což šetří baterii, ale také snižuje zahřívání telefonu, pokud na něj zrovna svítí sluníčko a venku je 35 stupňů Celsia.

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Výdrž je tedy vzhledem k obří baterii i softwaru skvělá, ale jak je na tom novinka z hlediska nabíjení? Začněme sumarizací veškerých možností, k dispozici je totiž 100W drátové a také 50W bezdrátové nabíjení. Zatímco u bezdrátového je nutné využít proprietární nabíjecí kolébku, u drátového se na proprietární technologii nemusíte stoprocentně spoléhat, neboť Xiaomi podporuje běžně rozšířený standard PPS (o výkonu až 100 W). Nemusíte tak nutně využívat pouze technologii HyperCharge. Potěší také možnost reverzního bezdrátového nabíjení, a dokonce i možnost 22,5W reverzního drátového nabíjení. Samotné nabíjení jsme jako obvykle zachytili do grafu, který ukazuje průběh nabíjení.



Zhodnocení

Xiaomi 17T Pro ukázalo, že dříve nemožné je dnes realitou a kombinace obří baterie a rychlého nabíjení již není pouze zbožným přáním. Díky rychlému nabíjení je pak naprosto dostačující zařízení každé ráno, třeba během sprchování, připojit na 10 či 15 minut ke zdroji energie, a zaručeně tak budete mít vždy dostatek energie na celodenní provoz. Výhodou je rovněž možnost bezdrátového nabíjení, ale také reverzního drátového i bezdrátového sdílení energie.

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Xiaomi 17T Pro

Rozměry162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor7 000 mAh, doba nabíjení: 0:45 hodin
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