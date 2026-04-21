Chcete hodinky, sluchátka, nebo obojí dohromady? Zvládnou to Huawei Watch Buds 2

Michal Pavlíček
Chcete hodinky, sluchátka, nebo obojí dohromady? Zvládnou to Huawei Watch Buds 2
Fotografie: Huawei
  • Bezdrátová sluchátka se ukrývají v těle hodinek pod výklopným displejem
  • Výdrž se pohybuje kolem 3 dnů
  • Nasazen je 1,5 LTPO AMOLED displej

Huawei dnes odhalilo novou generaci svého nejunikátnějšího nositelného zařízení zvaného Huawei Watch Buds 2 (viz huawei.com). Tento hybrid chytrých hodinek a bezdrátových sluchátek přímo v těle ciferníku se dočkal zásadních konstrukčních vylepšení, která řeší hlavní výtky směřované k první generaci.

Huawei Watch Buds 2

Hlavní hvězdou je vylepšený 1,5" LTPO AMOLED displej s extrémním špičkovým jasem až 3 000 nitů, což zaručuje perfektní čitelnost i na přímém slunci. I přes nárůst úhlopříčky se inženýrům podařilo tělo hodinek zeštíhlit o 0,3 milimetrů a hmotnost klesla z 66,5 gramů na 54,5 gramů. Velikost hodinek napříč činí 57 milimetrů a hlavním trumf spočívá v možnosti celý displej odklopit. Pod ním se skrývá prostor pro bezdrátová sluchátka, která nejsou rozlišena jakožto pravá a levá. Sama to rozpoznají ve chvíli, kdy si je libovolně nasadíte do uší.

Huawei Watch Buds 2

Baterie hodinek udrží celé zařízení v chodu až 3 dny, přičemž tato výdrž zahrnuje i průběžné dobíjení sluchátek uvnitř šasi. Samotná sluchátka se pyšní 4hodinovou výdrží, respektive 3hodinovou, pokud zapnete aktivní potlačení okolního hluku. Sluchátka se pyšní rovněž zvýšenou odolností se stupněm krytí IP54, déšť a pot jim tedy nevadí. Ovšem pozor, samotné hodinky zvýšenou odolnost nemají, což s ohledem na otevírací konstrukci není příliš překvapivé.

Huawei Watch Buds 2

Chytré hodinky umí sledovat váš spánek či nepřetržitě monitorovat srdeční frekvenci. Zaznamenávat můžete 90 různých sportovních aktivit, přičemž přítomná umělá inteligence se snaží vše vyhodnocovat a případnými tipy vám pomoci ke zlepšení. Ve výbavě se nachází také čip NFC pro bezkontaktní platby, avšak u nich zatím víme, že budou fungovat na domácím čínském trhu.

Nově představené chytré hodinky Huawei Watch Buds 2 se začnou prodávat na čínském trhu za cenu v přepočtu kolem 12 tisíc korun i s daní. O dostupnosti na českém trhu protazím informace vydány nebyly, ale první generace se k nám dostala, což je šance, že se tak stane i s generací druhou.

