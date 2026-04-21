Chcete hodinky, sluchátka, nebo obojí dohromady? Zvládnou to Huawei Watch Buds 2

Huawei dnes odhalilo novou generaci svého nejunikátnějšího nositelného zařízení zvaného Huawei Watch Buds 2 (viz huawei.com). Tento hybrid chytrých hodinek a bezdrátových sluchátek přímo v těle ciferníku se dočkal zásadních konstrukčních vylepšení, která řeší hlavní výtky směřované k první generaci.
Hlavní hvězdou je vylepšený 1,5" LTPO AMOLED displej s extrémním špičkovým jasem až 3 000 nitů, což zaručuje perfektní čitelnost i na přímém slunci. I přes nárůst úhlopříčky se inženýrům podařilo tělo hodinek zeštíhlit o 0,3 milimetrů a hmotnost klesla z 66,5 gramů na 54,5 gramů. Velikost hodinek napříč činí 57 milimetrů a hlavním trumf spočívá v možnosti celý displej odklopit. Pod ním se skrývá prostor pro bezdrátová sluchátka, která nejsou rozlišena jakožto pravá a levá. Sama to rozpoznají ve chvíli, kdy si je libovolně nasadíte do uší.
Baterie hodinek udrží celé zařízení v chodu až 3 dny, přičemž tato výdrž zahrnuje i průběžné dobíjení sluchátek uvnitř šasi. Samotná sluchátka se pyšní 4hodinovou výdrží, respektive 3hodinovou, pokud zapnete aktivní potlačení okolního hluku. Sluchátka se pyšní rovněž zvýšenou odolností se stupněm krytí IP54, déšť a pot jim tedy nevadí. Ovšem pozor, samotné hodinky zvýšenou odolnost nemají, což s ohledem na otevírací konstrukci není příliš překvapivé.
Chytré hodinky umí sledovat váš spánek či nepřetržitě monitorovat srdeční frekvenci. Zaznamenávat můžete 90 různých sportovních aktivit, přičemž přítomná umělá inteligence se snaží vše vyhodnocovat a případnými tipy vám pomoci ke zlepšení. Ve výbavě se nachází také čip NFC pro bezkontaktní platby, avšak u nich zatím víme, že budou fungovat na domácím čínském trhu.
Nově představené chytré hodinky Huawei Watch Buds 2 se začnou prodávat na čínském trhu za cenu v přepočtu kolem 12 tisíc korun i s daní. O dostupnosti na českém trhu protazím informace vydány nebyly, ale první generace se k nám dostala, což je šance, že se tak stane i s generací druhou.