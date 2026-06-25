Vyměnitelná baterie a vysoká odolnost? Tím oslovuje Volla Phone Plinius

Německá společnost Volla Systeme oficiálně uvádí na trh svůj nejnovější smartphone s názvem Volla Phone Plinius. Novinka, která se vyrábí přímo v Německu, se zaměřuje na uživatele vyžadující dlouhou životnost hardwaru a snadnou opravitelnost.
Hlavním prodejním artiklem telefonu je jeho udržitelnost. Plinius je navržen tak, aby jej uživatel mohl v domácích podmínkách otevřít za pomoci obyčejného šroubováku a sám si vyměnit integrovanou baterii o kapacitě 5 300 mAh. Výrobci se přitom podařilo konstrukci utěsnit natolik precizně, že telefon splňuje certifikaci IP68, takže bez problému odolá vodě i prachu.
Po hardwarové stránce nabízí Volla Phone Plinius solidní střední třídu. Je vybaven 6,67" OLED displejem se 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí, procesorem MediaTek Dimensity 7300 a trojitým fotoaparátem s hlavní 64Mpx čočkou, kterou doplňuje širokoúhlý a makro snímač. Prostředí obstarává systém Volla OS, který je založen na Androidu, avšak nikoliv na službách Googlu.
Základní varianta Volla Phone Plinius s 8 GB RAM a 128GB úložištěm startuje na ceně 598 eur (přibližně 14,5 tisíce Kč). Náročnější uživatelé mohou sáhnout po vybavenější verzi Plinius Plus, která za 698 eur (v přepočtu 17 tisíc korun) nabídne 12 GB RAM, dvojnásobné úložiště a navíc speciální pogo piny na zadní straně pro připojení dalšího hardwarového příslušenství.
Technické parametry Volla Phone PliniusKompletní specifikace
|Konstrukce
|163 × 76 × 10,5 mm, 230 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|64 Mpx
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|proprietální
|Akumulátor
|5 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
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