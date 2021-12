Apple letos představil již třetí generaci ikonických sluchátek AirPods, která se pyšní lepším zvukem i inovovaným tvarem. Sluchátka se po stránce designu více blíží AirPods Pro, přesto jde o klasické pecky, které mnohým sedí lépe. Zda to bude stačit na úspěch, prozradí dnešní recenze.

Až s příchodem TWS sluchátek Apple AirPods 1. generace se výrobci napříč celým spektrem začali soustředit na bezdrátová sluchátka, která nespojuje žádný kabel. Dnes si taková sluchátka bez problémů pořídíte za cenu dokonce i nižší než 500 Kč, ovšem kvalita již logicky pokulhává. Apple nechává konkurence chladným a není tomu dávno, co představil již 3. generaci peckových Apple AirPods.

Ta si, jak je tomu u Applu zvykem, razí vlastní cestu. Patří k těm dražším (dávno už však ne k těm nejdražším) a zaujmout se snaží nejenom designem, ale také funkcemi. Když k tomu připočteme modernizovanou nabíjecí krabičku, lepší výdrž a bezdrátové nabíjení, máme tu dost možná další z bestsellerů.

Za zapůjčení Apple AirPods (3. generace) děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si je můžete zakoupit.

Technické parametry Apple AirPods (3. generace)

Rozměry pouzdra 54,4 × 46,3 × 21,4 mm Rozměry sluchátka 30,8 × 18,3 × 19,2 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 38 gramů, 4,3 gramů ANC a režim průchodnosti ne Bezdrátové nabíjení ano, Qi a MagSafe Výdrž 6 hodin poslechu, 4 hodiny hovoru Pouzdro dodá až 30 hodin poslechu, 20 hodin hovoru Certifikace odolnosti sluchátek IPX4 Komunikace Bluetooth 5.0 Cena 5 000 Kč (iWant.cz)

Obsah balení: vše potřebné

sluchátka v nabíjecím pouzdře

USB‑C kabel s konektorem Lightning

dokumentace

Konstrukční zpracování: skoro jako AirPods Pro

Na tiskových materiálech si zprvu můžete splést sluchátka i pouzdro Apple AirPods 3. generace s Apple AirPods Pro. Apple design hodně připodobnil, samozřejmě zůstává rozdíl v podobě umístění v uchu. Apple AirPods 3. generace jsou staré známé pecky, zatímco AirPods Pro jsou špunty. Samotná nabíjecí krabička má také jiné rozměry – ta od AirPods Pro je rozměrnější, respektive širší a o trochu tlustší, naopak je o více než milimetr nižší.

Odlišný design nabíjecí krabičky plně koresponduje s tím, že nožka Apple AirPods 3. generace je výrazně kratší. Nejde tedy již o „vajgly“ do uší, jak se prvním dvěma generacím nešťastně přezdívalo. Design se nově více blíží Apple AirPods Pro, což přijímáme s povděkem. Sluchátka zkrátka působí dospěleji.

Sluchátka působí dospěleji.

Co Apple nezměnil, to jsou použité materiály a barva. Sluchátka jsou tedy stále primárně z plastu ve vysokém bílém lesku. Jsou proto lapači vlasových škrábanců, což se bohužel týká i pouzdra. I přestože se o něj staráte a nosíte jej v samostatné kapse, mikroškrábance se objeví už za pár minut. Je to škoda, za tuto cenu by Apple jistě mohl vsadit na matné plasty, případně zajistit odolnější povrchovou úpravu.

Rozměry jednoho sluchátka činí 30,8 × 18,3 × 19,2 mm, přičemž šířka a tloušťka se týká vrchní části, kde je samotné sluchátko. Samotná nožka je pochopitelně mnohem tenčí. Hmotnost jednoho sluchátka je velmi příjemných 4,3 gramů, pouzdro váží ani ne 40 gramů.

Na těle Apple AirPods 3. generace je hned několik senzorů a průchodů mikrofonů. Jde samozřejmě o senzor nošení, který vypne/zapne reprodukci podle toho, zda máte sluchátka v uších, nebo je sejmete. Apple tento senzor vylepšil, lépe tak reaguje na různé podmínky. Pokud sluchátka vyndáte a dáte je například do kapsy bez nabíjecího pouzdra, reprodukce se pozastaví, u původní generace to ne vždy platilo. Výrazným prvkem je i mikrofon krytý speciální akustickou síťovinou, který tlumí nárazy větru. Ovládání je zajištěno tlakovým senzorem, stejně jako v případě Apple AirPods Pro. Nemůžeme říci, že by nám tento styl ovládání vyhovoval 100%, ovšem Apple se neptá. Je pravda, že ovládání je přesnější než poklepem na dotykové plošky, ovšem komfort již trochu pokulhává.

Nabíjecí pouzdro lze dobíjet Lightning konektorem, případně bezdrátově díky technologii Qi. Potěší, že sluchátka lze nabíjet i skrze MagSafe nabíječku. I proto má nově pouzdro LED na přední straně, stejně jako druhá generace Apple AirPods. Apple chválím za zpracování pouzdra, pružiny jsou pevné, stejně tak i magnety, které drží sluchátka uvnitř. To však neznamená, že by se obtížně vyndávala, takže ideální kompromis.

Možná se ptáte, jak sluchátka drží v uších. Apple se chlubí tím, že ergonomický design sluchátek padne do uší všem a jak už tušíte, není to reálné. Mně osobně sedí v uších hůře než první/druhá generace Apple AirPods, zato však lépe než AirPods Pro. Obecně vzato preferuji sluchátka pecková, některá mi však seděla lépe.

Sluchátka se pyšní také certifikací IPX4. To znamená, že se je nemusíte obávat používat i za deště, případně u bazénu, do vody s nimi však určitě nechoďte.

Líbilo se nám elegantnější vzhled

tlakové senzory jsou spolehlivější

praktické nabíjecí pouzdro

bezdrátové nabíjení a podpora MagSafe nabíječky

malé, lehké (pouzdro i sluchátka)

Nelíbilo se nám plasty se okamžitě poškrábou

tlakové senzory již nejsou tak pohodlné

odolnost vůči vodě by se hodila vyšší

pouze bílá barva

Funkce a zvuk: zlepšení

Apple AirPods 3. generace obsahují čip H1, stejně jako AirPods Pro. Díky tomu se bleskurychle párují a potěší také funkce automatického přepínání mezi iOS/macOS a watchOS. Pro párování stačí otevřít pouzdro a následně na vašem iPhonu následovat instrukce. Vše doprovází povedené animace. Pokud máte Android, naleznete sluchátka mezi Bluetooth zařízeními, párování je otázkou pár vteřin. Sluchátka dále nabídnou prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy, avšak chybí jim ANC a bohužel také režim průchodnosti. Při ceně 5 tisíc korun jde jen o těžko pochopitelné prohřešky, Apple tak jen „hlava nehlava“ odlišuje AirPods od AirPods Pro, která jsou o 2 tisíce dražší.

A jaká je kvalita zvukového výstupu? Pokud jste majitelem předchozí generace AirPods, můžete očekávat podobné naladění výšek, středů a basů, avšak celkově je kvalita o stupínek výše. Vzhledem k tomu, že vlastním druhou generaci AirPods, mohu to bez problémů posoudit. Nastavení sluchátek není tolik zabarvené jako například u sluchátek B&O, stejně tak je ovšem nejde srovnávat se sluchátky Sennheiser. Líbila se nám i kvalita hovorů, která je bez debat vysoce nadprůměrná. Díky mikrofonu s akustickou síťovinou není problémem ani silnější vítr, kdy si protistrana pochvalovala kvalitu zvuku.

Latence při sledování videí byla pocitově velmi nízká.

Apple se v tiskových materiálech chlubí funkcí adaptivního naladění zvuku. Adaptivní ekvalizace automaticky dolaďuje vyznění muziky podle tvaru ucha. Mikrofony namířené dovnitř snímají, co přesně slyšíte a dle toho upravují vyznění. Vzhledem k tomu, že každé ucho je unikátní a stejně tak i zážitek z poslechu, nelze než Applu věřit, ovšem kvalitu jako takovou musíte posoudit individuálně.

Latence při sledování videí byla pocitově velmi nízká díky novému kodeku AAC-ELD. Lze tedy bez problémů sledovat i vaše oblíbená videa či seriály. Pokud čekáte kodek aptX či jiný, který byste využili u Androidu, musíme vás zklamat.

Už jsme zmínili, že namísto poklepů se sluchátka ovládají tlakovým senzorem. Každé sluchátko má vlastní tlakový senzor a ovládání je stejné pro obě sluchátka. Jedním stisknutím pozastavíte/zahájíte přehrávání, dvěma stisknutími se posunete o skladbu vpřed, třemi stisky se naopak dostanete na předchozí skladbu. Jedním stiskem rovněž přijmete/ukončíte (video)hovor. Tisk senzoru doprovází cvaknutí, což vás ujistí, že jste jej opravdu stiskli. Bohužel skrze sluchátka nelze korigovat hlasitost, v tom však může pomoci Siri.

Líbilo se nám lepší kvalita zvuku

špičková kvalita hovorů

Nelíbilo se nám chybí ANC

absence režimu propustnosti

na sluchátkách nelze regulovat hlasitost

Výdrž: to se nám líbí

Nová generace Apple AirPods potěší výdrží. Na jedno nabití zvládne hrát až 6 hodin (5 hodin při aktivní funkci prostorového zvuku), případně 4 hodiny hovoru při hlasitosti nastavené na 50 %. Pouzdro dodá další energii, celkem se můžete dostat na 30 hodin poslechu hudby a 20 hodin hovoru, pouzdro tak zvládne nabít sluchátka zhruba 4× na 100 %. My můžeme tyto výsledky potvrdit. I přestože jsme běžně poslouchali zhruba na 60% hlasitost, výdrž na jedno nabití se blížila deklarovaným 6 hodinám bez aktivní funkce prostorového zvuku. K dispozici je i rychlé nabíjení, za 5 minut v pouzdru získáte dostatek energie na hodinový poslech. Nabíjení probíhá skrze Lightning konektor (v balení najdete kabel Lighnitng/USB-C), případně skrze bezdrátovou nabíječku Qi. Nabití pouzdra zabere kabelem zhruba hodinku a pár minut navíc, pokud vsadíte na bezdrátové nabíjení, hotovo budete mít za necelé dvě hodiny.

Líbilo se nám slušná výdrž na baterii

rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Zhodnocení: k dokonalosti kus chybí

Upřímně řečeno, nová generace Apple AirPods hraje lépe, ale v průběhu testování mi ne vždy vše vyhovovalo. Například v uších mi sedí hůře než předchozí generace kvůli jinak tvarovanému sluchátku. Nošení většinou začalo být vždy po zhruba hodině poslechu nepříjemné, což se mi u předchozí generace nestávalo. Když jsem však sluchátka „testoval“ na těch, kteří rovněž měli předchozí generace, do uší jim většinou sedla lépe. Je tedy vidět, že pocit z nošení je velmi individuální a já si bohužel vytáhl „Černého Petra“ až u třetí generace.

Kladně hodnotím kvalitu zvuku, hovorů i snadné ovládání. Zklamaný jsem z absence ANC a režimu průchodnosti. Za 5 tisíc korun by mělo jít o standard i v případě Applu. Nová generace je lepší, ovšem ne dokonalá. Před nákupem doporučujeme sluchátka vyzkoušet, tedy pokud k tomu budete mít příležitost. Pokud vám „sednou“ a nemrzí vás absence ANC, můžeme nákup doporučit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz