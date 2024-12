Uhodnete, proč by mohl váš příští AirTag pocházet z Indonésie?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Nedávno jsme vás informovali o přísném přístupu indonéské vlády k technologickým společnostem, jako je Apple a Google, po nichž vyžaduje investice do místního průmyslu, a v případě nedodržení těchto požadavků hrozí zákazem prodeje. V případě Applu to vedlo k situaci, kdy bylo prodej i držení iPhonů 16 ilegální, což představuje velmi drsný způsob penalizace. Nyní se však zdá, že se situace mezi Applem a indonéskou vládou začíná normalizovat, a to díky rozhodnutí Applu vyrábět oblíbené chytré přívěsky AirTag v Indonésii. Tímto krokem Apple splní požadavky na investice do indonéské ekonomiky.

Agentura Bloomberg informuje o dokončení dohody mezi oběma stranami, která spočívá ve výrobě AirTagů s postupným navýšením objemu. Výsledkem bude, že jeden z pěti vyrobených AirTagů bude pocházet z Indonésie. Jedna z továren bude provozována na ostrově Batam, kde zaměstná zhruba 1 000 zaměstnanců. Batam se nachází asi 45 minut od Singapuru a jedná se o zónu volného obchodu (Free Trade Zone, FTZ), což je speciální oblast s minimálními překážkami podnikání. Ačkoliv oficiální vyjádření indonéské vlády zatím neexistuje, podle všeho tamní prezident Prabowo Subianto nabídku investic ve výši ekvivalentní 1 miliardy dolarů (cca 24 miliard Kč) přijal.

Na bloomberg.com se dále uvádí, že další část investice v celkové výši 1 miliardy dolarů půjde na zřízení továrny v Bandungu, jež se nachází zhruba tři hodiny jihovýchodně od Jakarty, která bude vyrábět další typy příslušenství, a také na financování akademií Apple, v nichž se studenti učí technickým dovednostem, například programování.

Prabowo pověřil své koordinační ministerstvo hospodářství, aby vedlo další jednání a uzavřelo dohodu s Applem. Jeho vláda však zatím neposkytla společnosti Apple časový plán, kdy bude prodej iPhonu 16 opět povolen. Plány se navíc podle všeho mohou změnit, neboť Indonésie v minulosti svá rozhodnutí již několikrát přehodnotila, uvádí zdroje těchto informací pro Bloomberg.