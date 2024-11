Nová generace chytrého přívěsku od Applu prochází zkušební výrobou. Co přinese?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Podobně jako AirPods či Apple Watch se řadí i chytrý přívěsek AirTag k druhu zařízení, který vás může pomoci „přetáhnout“ k ekosystému Applu. První a zatím jediná generace Apple AirTagu přitom dorazila již před více než třemi lety (v dubnu 2021) a lze konstatovat, že zestárla s grácií: přívěsek vypadá po designové stránce nadčasově, chlubí se čipem UWB pro vyhledávání na velmi přesné úrovni v rámci centimetrů a stejně tak mu nechybí zvýšená odolnost dle IP67 (přívěsek tak zvládne až 30 minut ponořen v hloubce do 1 metru). Stejně tak je k dispozici nepřeberné množství pouzder různých tvarů, materiálů a cen. Jak se však zdá, příští rok bude pro Apple v tomto ohledu důležitým, neboť nepředstaví pouze další generaci iPhonu SE, který má mít velmi zajímavou výbavu i cenu a stát se tak prodejním trhákem, ale také druhou generaci AirTagu. S informací přišel osvědčený zdroj, Mark Gurman, z agentury Bloomberg.

„V květnu jsem informoval o tom, že Apple pracuje na novém AirTagu s kódovým označením B589, který má dorazit někdy v polovině příštího roku (2025). Vývoj tohoto příslušenství se nyní posunul do fáze výrobních testů a Apple se připravuje na uvedení přívěsku na trh,“ uvádí Gurman v rámci svého týdenního newsletteru dostupného na bloomberg.com.

Na sklonku roku 2023 pak jiný analytik, Ming-Chi Kuo, uvedl, že masová produkce druhé generace AirTagu byla odsunuta z roku 2024 do roku 2025, což by korelovalo s vyjádřením Marka Gurmana. Informace Ming-Chi Kua jsou přitom považovány za spolehlivé a v minulosti odhalil již nespočet plánů cupertinského giganta.

Co se funkcí týče, měla by druhá generace AirTagu disponovat nejnovějším UWB čipem, který Apple integroval do iPhonů 15 a novějších. Gurman zároveň uvádí, že by mělo být v rámci bezpečnosti a ctění soukromí o dost náročnější hardwarově deaktivovat reproduktor, aby mohl být přívěsek používán (či spíše zneužíván) jako špehovací zařízení. V současnosti se totiž běžně prodávají i již rovnou upravené AirTagy, které nemohou zvonit či spíše „pípat“. Kromě těchto dvou prvků bychom se však měli dočkat AirTagu podobného současnému modelu, designově tedy zřejmě bude velmi podobný. Nový UWB čip pak nabídne delší dosah a ještě přesnější určení polohy, podle Kua by mohl také disponovat pokročilou integrací s brýlemi Apple Vision Pro, detaily však nejsou známé.