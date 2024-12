Cestujete do Japonska? Tento sběratelský AirTag s hadem by vám mohl vydělat jmění

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Jednou za čas se můžeme doslechnout o aukci či prodeji raritního produktu z dílny společnosti Apple či takového, který je s touto společností nějakým způsobem svázaný. Jednat se může například o produkt, který patřil Stevu Jobsovi, stejně dobře však může jít o zařízení Mac, iPhone či cokoliv jiného s logem nakousnutého jablka. Pokud byste přitom i vy chtěli jednou vydražit váš vlastní vzácný Apple produkt, mohla by vás zaujmout aktuální nabídka společnosti na japonském trhu.

V rámci oslav Nového roku v Japonsku (rok 2025 je rokem hada) ohlásil Apple speciální edici chytrého přívěsku AirTag. Ten si můžeme kustomizovat také na českém trhu, pokud si jej objednáte přímo od Applu, a můžete si na něj nechat vygravírovat třeba nějaký nápis či pouze emoji. V Japonsku však nyní můžete získat AirTag s logem hada, který nikde jinde (oficiálně) neseženete.

V rámci kampaně, která poběží od druhého do pátého ledna, obdrží zákazníci Applu (nakupující přímo přes obchod Applu) dárkový poukaz na další nákup v hodnotě v přepočtu přibližně až 5 000 Kč. Prvních 50 000 zákazníků, kteří si koupí iPhone 14, iPhone 15 či iPhone SE, navíc obdrží limitovanou edici AirTagu oslavující rok hada. Separátně tento AirTag nebude možné zakoupit, tudíž je vše podmíněno nákupem zmíněného produktu, případně nutností se domluvit na odkupu od někoho, kdo si hodlá vybrané iPhony pořídit. Apple se podle seznamu produktů evidentně snaží vyprodat starší modely, neboť se na nejnovější sérii iPhonů 16 tato nabídka nevztahuje.

Podobizna limitovaného AirTagu oslavujícího rok hada

Ačkoliv se na první pohled nemusí zdát objem 50 000 jako extrémně limitovaný, v kontextu celosvětové popularity produktů této značky lze spekulovat, že by tento přívěsek mohl postupem let výrazně nabýt na ceně a výsledná prodejní cena by mohla být v desítinásobcích aktuální pořizovací ceny AirTagu.

Pro více informací můžete navštívit oficiální (japonské) stránky společnosti apple.com, kde se (zřejmě s použitím překladače) můžete dozvědět více o aktuální nabídce i výši dárkových poukazů.