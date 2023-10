Představení 2. generace AirTagu se podle známého analytika odsune

Popularitu chytrých přívěsků výrazněji odstartoval Apple AirTag, a tak není divu, že mnozí již nedočkavě vyhlíží jeho druhou generaci. Jednou z velkých otázek v tomto ohledu zůstává, v čem by vlastně mohla být druhá generace (výrazně) lepší, neboť již první AirTag disponoval technologií UWB (na rozdíl od mnohé konkurence), druhou pak, kdy vlastně vůbec dorazí.

Prediction update:



The mass production schedule for AirTag 2 has been postponed to 2025. https://t.co/TF2uSuSEvX