Dostanou iPhony 15 rychlejší nabíjení? Podle důvěryhodných zdrojů ano

Fotografie: Apple

Jak informoval The Verge s odkazem na 9to5mac, je velmi pravděpodobné, že jednou z výraznějších inovací letošních iPhonů 15 bude rychlejší nabíjení. To by mělo vzrůst z aktuálních 27 W u iPhonu 14 Pro (ale například „obyčejný“ iPhone 14 umí jen 20 W) na 35 W.

The transition from Lightning to USB-C could see iPhone 15 models achieve a charging speed of up to 35W. https://t.co/kcCSbP65Pr — The Verge (@verge) August 18, 2023

Samozřejmě to souvisí s změnou konektoru z Lightningu na USB-C, která je vynucená nařízením Evropské unie, ale jak jsme vás informovali, bez komplikací ze strany Applu se to pravděpodobně stejně neobejde. Dodejme, že premiéra by se měla uskutečnit v úterý 12. září a můžete si být jisti, že všechny novinky podrobně rozebereme.