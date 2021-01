Donald Trump má pozastavený Twitter. Hrozí mu úplný zákaz

Kongres Spojených států amerických měl ve středu projednávat potvrzení výsledků podzimních prezidentských voleb. Jednání však bylo přerušeno, a to z důvodu středu příznivců současného prezidenta Donalda Trumpa s policí před budovou Kapitolu. Celá událost se samozřejmě týká i samotného Trumpa, který k eskalaci napomohl svými tweety. Těch si samozřejmě všiml také Twitter, který příspěvky nejprve označil varovnými štítky a směroval uživatele na oficiální výsledky prezidentských voleb.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!