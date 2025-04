Dnes je Světový den uzavírání kroužků, Apple rozdává i fyzické odznaky

Fotografie: Apple

Dnešní den, tedy 24. dubna, Apple označil za „Světový den uzavírání kroužků“ a uživatelé Apple Watch budou mít speciální motivaci věnovat se něčemu, co je baví a co je posune dál, nebo naopak něčemu úplně novému. A pak se o to budou moct podělit s ostatními pomocí #CloseYourRings. Uživatelé, kterým se podaří uzavřít všechny tři kroužky aktivity, získají speciální ocenění z limitované edice, deset animovaných samolepek a animovaný odznak do Zpráv. Ti nejrychlejší ale mohou získat i fyzický odznak.

Odznak Světový den uzavírání kroužků můžete získat i fyzicky

Na oslavu Světového dne uzavírání kroužků mohou uživatelé Apple Watch získat speciální odznak inspirovaný virtuálním oceněním. Ten si budou moct vyzvednout v kamenných prodejnách Apple Store po celém světě od 24. dubna, dokud vydrží zásoby.

„Apple Watch změnily způsob, jakým lidé přemýšlejí o své kondici a zdraví, jak je sledují a jak se jim věnují. Před deseti lety jsme představili kroužky aktivity. Od té doby se hodinky Apple Watch dočkaly nespočtu vylepšení a dnes nabízejí rozsáhlou sadu funkcí navržených tak, aby je mohl využít každý,“ vysvětluje Jeff Williams, provozní ředitel Applu. „Skoro každý den nám chodí zprávy a dopisy od lidí, kterým hodinky Apple Watch změnily život – od motivace k aktivnějšímu životnímu stylu až po zásadní změnu trajektorie jejich zdraví.“

Výsledky Apple Heart and Movement Study jsou jasné

Apple k 10. výročí kroužků zveřejnil výsledky studie Apple Heart and Movement Study, která potvrzuje, že kondice a zdraví jsou spolu úzce propojeny. Z nové analýzy dat od více než 140 000 účastníků studie vyplynulo, že mezi uzavíráním kroužků aktivity a aspekty spánku, srdečního zdraví a duševní pohody existují pozitivní souvislosti. Tyto souvislosti byly konzistentní u mužů i žen napříč všemi věkovými skupinami.

Ve srovnání s účastníky, kteří kroužky aktivity uzavírali jen zřídka, měli účastníci, kteří kroužky uzavírali pravidelně, o 48 % nižší pravděpodobnost špatné kvality spánku (časté probouzení) a o 73 % nižší pravděpodobnost zvýšené klidové tepové frekvence. Nižší klidová tepová frekvence může být klíčovým ukazatelem kondice a zdraví srdce. Dalším rozdílem byla o 57 % méně častější zvýšená míra stresu, která byla měřena pomocí škály vnímaného stresu, dotazníku, který obsahuje čtyři položky a slouží k posouzení míry stresu, kterou člověk vnímá.

Studie Apple Heart and Movement Study probíhá ve spolupráci s nemocnicí Brigham and Women’s Hospital, americkou asociací American Heart Association a společností Apple a účastní se jí více než 200 000 osob z celých spojených států.