Revoluční změna v chytrých hodinkách? Do Apple Watch přibydou fotoaparáty

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple zvažuje integraci fotoaparátů do svých chytrých hodinek Apple Watch, což by umožnilo zavedení funkcí vizuální inteligence. Podle informací od Marka Gurmana z Bloombergu, (viz bloomberg.com), by standardní modely Apple Watch mohly mít fotoaparát zabudovaný přímo v displeji, zatímco verze Ultra by mohla mít snímač umístěný na boku vedle korunky a tlačítka. Tato inovace by umožnila hodinkám vnímat okolní prostředí a poskytovat uživatelům relevantní informace prostřednictvím umělé inteligence.

Funkce vizuální inteligence, podobná těm, kterou nabízí Google Lens, byla představena již u iPhonu 16 s iOS 18.2. Tyto funkce umožňují například přidávat detaily z letáků přímo do kalendáře nebo získávat informace o restauracích pomocí fotoaparátu. Integrace kamer do Apple Watch by mohla tyto možnosti rozšířit i na zápěstí uživatelů. ¨

Očekává se, že nové modely Apple Watch s fotoaparáty by mohly být uvedeny na trh do roku 2027. Kromě toho Apple údajně pracuje i na sluchátkách AirPods vybavených fotoaparáty, které by rovněž využívaly funkce vizuální inteligence. Inovace v podobě fotoaparátů a senzorů naznačují snahu Applu rozšířit možnosti svých nositelných zařízení nebo-li wearables a nabídnout uživatelům nové způsoby interakce s okolním světem prostřednictvím umělé inteligence.