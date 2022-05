Xiaomi a Leica představí svůj společný telefon v červenci

Spolupráce výrobců telefonů a optiky pro fotoaparáty je skoro tak stará jako fotomobily samy. Nokia začala využívat značku a technologie Carl-Zeiss už v době Symbianu, v moderní éře pak najdeme propojení OnePlus a Hasselbladu anebo Vivo a opět Zeiss. Nyní se podobné partnerství chystá mezi firmami Xiaomi a Leica.

Pro společnost Leica to není žádná novinka, už své štěstí zkoušela s Huawei. Vzhledem k problémům, s jakými se čínský výrobce potýká, však zkouší štěstí jinde. Podle společné tiskové zprávy Xiaomi a Leica sdílejí stejné myšlenky týkající se mobilního zobrazování a obě společnosti chtějí posunout mobilní fotografii na další úroveň. Generální ředitel společnosti Xiaomi Lei Jun uvedl: „Společnost Xiaomi se zaměřuje na vytváření dokonalého uživatelského zážitku a vždy doufala, že prozkoumá možnosti fotografování chytrými telefony až do krajnosti. Xiaomi a Leica se vzájemně shodují ve svých snahách a nápadech. “

Xiaomi and @leica_camera have officially reached a global strategic partnership in mobile imaging.



Combining the legendary image and innovative technology, let's look forward to a new era of mobile photography in July! pic.twitter.com/GyFut9ZTlg