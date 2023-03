Kauza Samsung a Měsíc opět ukazuje, že králové jsou nazí

Fotografie: Thula Na, unsplash.com

Když prý Samsungem vyfotografujete Měsíc, nedostanete fotku našeho Měsíce, ale jiného Měsíce. Tedy toho samého Měsíce, ale ne toho, který jste právě vyfotografovali. Že to nedává smysl? Ano, je to stejný nesmysl jako fotit vesmírné objekty telefonem.

Taky jste celou noc strávili tím, že jste fotografovali Měsíc? A snažili jste se přistihnout svůj Samsung u toho, jak si vymýšlí? Vtipů s fotografováním rozmazané fotky Měsíce na monitoru je plný reddit.com, ale překvapivější bylo, jak rychle přispěchal Samsung s vysvětlením. Jeho hlavní pointou je, že že nepoužívá žádné uložené textury Měsíce, ale spoustu jiných postupů, jak snímek vylepšit. Celý internet se teď hádá, do jaké míry tomu lze věřit. Stojí za to vypíchnout postřeh, že všem těm chytrým udělátkům velice hraje do karet, že je Měsíc k fotografujícímu vždy natočen jen jednou stranou.

Šílenství, co? Obzvláště u Měsíce je to pikantnější o to, že se od dávných dob až dodneška věří, že právě Měsíc v úplňku takové šílenství vyvolává. Blázen či šílenec se anglicky řekne „lunatic“, což pochází z latinského slova „Luna“ označujícího Měsíc. A nejde jen o současnou kauzu, ale vůbec o všechno, co se okolo fotomobilů děje.

Proč vůbec fotit Měsíc?

Jaký smysl má vůbec fotografovat Měsíc a navíc telefonem? Je to náš nejbližší soused, pročež je nejlépe zmapovaný profesionálními astronomy a existují dokonce i fotografie pořízené na jeho povrchu. Jaký má tedy smysl pořizovat další jeho snímek?

Dokážu si představit, že by se na tomto mrtvém vesmírném tělese dělo něco zajímavého. Třeba na něj dopadl velký meteorit a zajímavým způsobem rozvířil prach. Pokud budete chtít něco takového vyfotografovat a necháte zapnutý Optimalizátor scény, pak o jemnou kresbu zvířeného prachu přijdete, protože ji telefon vyhodnotí, jako že tam nepatří. Bez ní ale vyfotíte jen rozmazaný šedý kotouč.

Fotografie konjunkce Venuše a Jupitera zachycená mobilním telefonem. Ne, skutečně to není astronomický nástroj.

Telefon zkrátka není astronomický nástroj, ač se nám to marketing jejich výrobců snaží namluvit. Namísto snahy nahradit Hubbleův vesmírný teleskop by se měl Samsung zaměřit na to, aby jeho telefon i s nejrychlejším čipsetem současnosti netrpěl například zpožděním závěrky fotoaparátu, která značně ztěžuje fotografování dětí a zvířat. To je to, co bychom měli s mobilem fotografovat namísto hraní si na astronomy.

Co znamená fotografovat?

Máte déjà vu, když čtete o telefonech, které fotografují něco, co ve skutečnosti neexistuje? Tentokrát si černého Petra vytáhl Samsung, ale podobné problémy řeší i Apple a vlastně všichni, kdo to s produkcí fotomobilů myslí vážně. Nejrůznější přikrášlování reality je tak staré jako samotné fotomobily.

Proč? Všichni dobře vědí, že fotomobily narazily do zdi v podobě svých fyzických možností. Profesionální fotografové s sebou netahají velké brašny plné objektivů a dalšího příslušenství jenom proto, aby vypadali profesionálně. Když se začnete zajímat o fyzikální podstatu záznamu obrazu, brzy to pochopíte.

Už jen samotné slovo fotografie pochází ze dvou řeckých slov: fōtos a grafé, což v podstatě znamená „kreslení světlem“. Přesto nás ale marketing výrobců neustále ohlupuje tím, že že nejlepší je fotit a natáčet v noci. Když musím pravidelně sledovat představování nových telefonů, už jsem unavený z toho, jak většinu prezentace zaberou marketingové kreace o tom, jak se s tímto mobilem dá natáčet celovečerní film, pokud možno někde v jeskyni.

Salám, nebo hvězda? Hlavně, že to dobře vypadá

„Skandál“ s fotografií Měsíce mi připomněl podobnou příhodu z loňského léta. Francouzský fyzik a filozof Étienne Klein sdílel na Twitteru obrázek plátku španělské klobásy chorizo, ovšem s popisem, že se jedná o tu nejdokonalejší fotografii nejbližšího hvězdného souseda Proximy Centauri.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Výsledek? Jeho fotografie měla víc sdílení a větší dosah než snímky ze skutečného teleskopu Jamese Webba za deset miliard dolarů. Takže až budete někdy v budoucnu fotografovat například hermelín nebo jiný plísňový sýr a mobil místo toho ukáže Měsíc, budete vědět proč.