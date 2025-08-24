Samsung Galaxy Watch8 (44mm)

Galaxy Watch8 (44mm) sice postrádají fyzickou otočnou lunetu, ale jinak jim oproti verzi Classic nic nechybí. Právě naopak, toto provedení nabídne větší baterii a trochu paradoxně také větší displej. Jak se novinka povedla?
Samsung Galaxy Watch8 (Classic) šlapou do sportu a zdraví (RECENZE)
|Konstrukce
|46 × 43,7 × 8,6 mm, 34 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka
|Displej
|Super AMOLED, 1,47" (480 × 480 px), tvar: kruhový
|Systém
|Wear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano
|Chipset
|Samsung Exynos W1000,
|Paměť
|RAM: 2 GB, vnitřní paměť: 32 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|435 mAh, nabíjení: bezdrátové
|Dostupnost
|červenec 2025, 7 799 Kč
Obsah balení: se vším všudy
V balení najdeme potřebné manuály, hodinky a také nabíjecí „puk“ zakončený USB-C.
- nic důležitého nechybí
Konstrukční zpracování: kvalita, na kterou jste zvyklí
Design vychází z dříve uvedených Watch Ultra, což v mém osobním případě není tak docela šťastné rozhodnutí. Nicméně musím zmínit, že základní Galaxy Watch8 vypadají rozhodně lépe než verze Classic. Výrobce i zde nasadil mírně zvláštní kombinaci čtvercové základny se zaoblenými rohy, na kterou nalepil kulatý displej. Změnou tvaru do čtverce zřejmě mohl získat více prostoru pro komponenty, jako je například baterie, avšak z estetického hlediska to podle mého názoru slušelo předchozí generaci více.
Samozřejmostí je odolnost IP68 a také MIL-STD-810H. Ostatně (nejen) v tomto ohledu jsou Watch8 identické s dříve testovanou variantou Classic, která by však měla disponovat o něco lepší haptickou odezvou. Těšit se tak můžete na kvalitní dílenské zpracování, relativně nízkou hmotnost i spodní část, kterou tvoří z velké části plast, což by si mohl výrobce vzhledem k ceně odpustit. Tvar hliníkového pouzdra přispívá k pěkně rozložené hmotnosti, přičemž Samsung upravil také způsob upínání řemínků, díky čemuž mají hodinky lépe sedět na zápěstí a domnívám se, že se mu to skutečně povedlo. Kromě přiléhavějšího tvaru kolem zápěstí Samsung vypočítal, že komfort nošení je nově o 12 % vyšší a také jsou na zápěstí o 8 % stabilnější. Velmi zajímavé metriky, co říkáte?
Právě upínání řemínků mi v rámci prvních dojmů s předprodukčními vzorky přišlo trochu jako krok zpět, neboť nebylo příliš pohodlné a šlo docela ztuha. U finální verze jsem již tento neduh nepozoroval a odepínání i nasazování řemínků je rychlé a snadné. Pochopitelně, že jistě vznikne (nebo možná již existuje) alternativa pro vyznavače klasického uchycení pomocí osiček v podobě adaptérů. Oproti předešlé generaci jsem si také všiml, že obšívání v horní části řemínku má nově stejnou barvu jako řemínek samotný.
- vysoká odolnost
- pěkně sedí na zápěstí
- rychlé a jednoduché upínání řemínků
- spodní strana je z velké části „jen“ plastová
Displej: nejlepší ze všech Watch8
Novinka má identický displej jako verze Classic, co se týče typu zobrazovacího panelu i jasu (až 3 000 nitů), avšak je o dost větší, a to díky chybějící fyzické lunetě. Velikost 1,47" usnadní ovládání, když se snažíte trefit do daného tlačítka na obrazovce. Pochválit mohu bezproblémovou čitelnost na sluníčku i tenké rámečky, ale také schopnost odolávat škrábancům. Během používání jsem na displeji nezpozoroval žádné škrábance, ani vlasové.
K dispozici je také pěkně zpracovaný Always-On a přehršel ciferníků, tedy zkrátka vše, na co jste u hodinek Samsung zvyklí. Pohotové je rovněž rozsvícení obrazovky při zvednutí zápěstí a příkladně funguje také automatická regulace jasu. Všechno je tedy zkrátka tak, jak má být.
- špičková čitelnost
- velikost i množství ciferníků
Systém a výkon: Wear OS s One UI
Wear OS je osvědčenou klasikou, navíc v kombinaci s One UI, které nově dostalo některé prvky z telefonů (například Now Bar). Ačkoliv jsem si zpočátku myslel, že jej nevyužiji, nakonec jsem byl za widget Now Bar rád, neboť se jedná o pohodlnou možnost, jak se rychle dostat do konkrétního menu. Praktickou novinkou je rovněž asistent Gemini přímo v hodinkách. Až vás tak příště napadne zeptat se AI na nějakou zajímavost, nebudete muset ani vytahovat telefon z kapsy.
Celý Wear OS je rovněž krásně svižný a umožňuje nainstalovat široké množství aplikací, tudíž můžete pohodlně fungovat pouze s hodinkami, zejména vybavíte-li si je eSIM. Čeští operátoři přitom podporují služby sdíleného telefonního čísla, čímž se všechny značky chytrých hodinek s eSIM rozhodně pochlubit nemůžou (viz Pixel Watch). Samozřejmě nechybí ani NFC pro bezkontaktní placení a možnost hodinky spárovat s jakýmkoliv smartphonem s (novější verzí) OS Android. Jako dostačující se jeví také úložiště o velikosti 32 GB, 2 GB operační paměti či výkon 3nm čipsetu Exynos W1000. Oproti nejnovějším Pixel Watch 4 však například schází satelitní konektivita.
- otevřený operační systém
- svižnost
- Gemini přímo v hodinkách
Výdrž a nabíjení: splní vaše očekávání?
Nové Galaxy Watch8 disponují mezigeneračně o něco větší baterií s kapacitou 435 mAh a standardem jsou bezproblémové dva dny výdrže na nabití, při troše snahy se lze dostat i na 3 dny. Nabíjení je bohužel relativně pomalé a do plné kapacity trvá zhruba 100 minut. Zcela vybité hodinky nabijete za půl hodiny na 39 %, za hodinu na 59 % a za 80 minut na kapacitu 85 %. Například Apple Watch 10 se nabijí z 0 na 80 % za pouhých 30 minut, rozdíl je tedy zásadní. Kvůli senzorové výbavě navíc nové Galaxy Watch8 nepodporují nabíjení z telefonu.
- až třídenní výdrž
- nelze nabíjet bezdrátově z telefonu
- pomalé nabíjení
Sportovní a zdravotní funkce: Cooperův test a antioxidační index
Samsung si dává na sportovních a zdravotních možnostech evidentně velmi záležet, ostatně již dlouho se mluví o tom, že by mohl představit technologii pro neinvazivní monitoring glukózy v krvi. Nepřekvapí tak, že se u Galaxy Watch8 pokusil posunout monitoring zase o kousek dál.
Jednou z novinek je takzvaný Bedtime Guidance, kdy vám hodinky po absolvování třídenní analýzy spánku budou navrhovat, kdy byste měli jít ideálně spát, abyste dosáhli ideální regenerace. Osobně nepovažuji tuto funkci za něco revolučního, ale spíše jakési vylepšení dosavadní schopnosti monitorovat spánek. Ostatně „spánková zvířata“ také nejsou ničím novým, ale nyní se můžete dozvědět více podrobností. Další novinkou je monitorování cévní zátěže, což probíhá opět během spánku. Tato vychytávka má pomoci detekovat případné zdravotní potíže a uživatele na ně včas upozornit.
Další novinka potěší především běžce, kdy hodinky pomocí 12minutového testu (obdoby Cooperova testu) stanoví úroveň na desetistupňové škále a následně uživateli zprostředkují tréninkový plán šitý na míru s tím, že mu v rámci měření běhu zprostředkují okamžitou zpětnou vazbu. Uživatelé získají informace o asymetrii došlapu, vertikálním pohybu či tvrdosti dopadu. Na tento test chystáme samostatný článek včetně porovnání s hodinkami Garmin.
Poslední a do určité míry možná nejzajímavější novinkou je monitoring antioxidantů v těle, což probíhá sundáním hodinek a přiložením palce na zadní stranu se senzory. Antioxidační index měří karotenoidy uložené v kůži a uživateli navrhuje, jak si zlepšit zdravotní návyky. Zajímavostí je, že i při předešlé konzumaci mrkve či jiné zeleniny/ovoce, obvykle hodinky naměří nízké hodnoty. Kromě sportovních funkcí zvládají hodinky i širokou škálu zdravotních měření, včetně EKG či sledování tepu a stresu. Po spárování s tlakoměrem navíc umí měřit krevní tlak.
Samotná aplikace Health je pěkně zpracovaná a nové funkce, jako např. monitoring antioxidantů, bude funkční i u jiných smartphonů s OS Android (tj. nikoliv pouze značkou Samsung). Naopak v případě EKG, spánkového apnoe a krevního tlaku Samsung stále pokračuje v přístupu, kdy se tyto metriky měří přes separátní aplikaci, která je oficiálně dostupná pouze pro zařízení Samsung. Oblast, kde hodinky vynikají, je schopnost velmi rychle a přesně reagovat na pozastavení a opětovné spuštění sportovního monitoringu. Například při procházce se psem vám tak hodinky následně poskytnou vypovídající data, neboť nebudou zbytečně monitorovat i chvíle, kdy stojíte čekajíc na psa.
- spolehlivé automatické pozastavení a spuštění sportovního monitoringu
- nové zdravotní/sportovní funkce
- přehlednost naměřených dat
- EKG a krevní tlak oficiálně pouze pro Samsung telefony
Zhodnocení
Galaxy Watch8 jsou povedenou evolucí a nabídnou vše důležité: velký a dobře čitelný displej, dostatek výkonu, bezproblémovou konektivitu a také schopný operační systém. Ve výsledku mě nezklamal ani nový způsob uchycení řemínků. Čím novinka stále nepřekvapí, to je výdrž, která je obvykle dvoudenní, i když se lze při troše snahy vyšplhat až na 3 dny na plné nabití. Zatímco mezigeneračně stejnou/podobnou výdrž lze pochopit, trochu zamrzí stále pomalejší nabíjení, kde má například konkurence v podobě Apple Watch výrazně navrch. Spíše okrajově lze pak vytknout také nemožnost hodinky nabíjet skrze telefon kvůli upravené senzorové výbavě či rozhodnutí výrobce EKG a krevní tlak oficiálně limitovat pouze na zařízení Samsung.
Konkurence
Samsung Galaxy Watch Ultra lze paradoxně pořídit za cenu velmi podobnou testovanému modelu, přitom nabídnou ještě vyšší odolnost, certifikaci proti slané vodě, mírně větší displej a výrazně větší baterii. Galaxy Watch8 pak logicky působí civilněji, přesto jim ze zdravotních a sportovních funkcí nic důležitého neschází.
Samsung Galaxy Watch Ultra
|Konstrukce
|47,4 × 47,4 × 12,1 mm, 60,5 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|Super AMOLED, 1,5" (480 × 480 px)
|Systém
|Wear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|590 mAh, nabíjení: bezdrátové
Apple Watch 10 nabídnou praktičtější displej obdélníkového tvaru a můžete si je pořídit také v titanovém provedení. Výdrž na nabití je podobná, avšak nabíjení je v případě Applu výrazně rychlejší. Výběr hodinek se v tomto případě jednoznačně váže k používanému systému.
Apple Watch 10 GPS/hliník/46 mm
|Konstrukce
|46 × 39 × 9,7 mm, 41,7 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|OLED, 1,96" (496 × 416 px)
|Systém
|watchOS, kompatibilní s: iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|327 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
Nové Pixel Watch 4 disponují nejnovějším čipsetem výrobce Qualcomm s podporou satelitní komunikace, zároveň nabídnou líbivější design a rychlejší nabíjení. Těšit se můžete na špičkovou ochranu i povedený Wear OS bez zbytečných softwarových limitací.
Google Pixel Watch 4
|Konstrukce
|45 × 45 × 12,3 mm, 36,7 g, odolnost: IP68
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|OLED, 1,2" (? × ? px)
|Systém
|Wear OS, kompatibilní s: Android
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|455 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
