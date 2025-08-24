mobilenet.cz na sociálních sítích
Samsung Galaxy Watch8 (44mm)
recenze

Samsung Galaxy Watch8 (44mm)

Inovuj vytrvale a pomalu
Ioannis Papadopoulos
4

Málokterý výrobce má tak dlouhou historii v oblasti chytrých hodinek jako Samsung, jehož první model (Galaxy Gear) spatřil světlo světa před 12 lety. Bohaté know-how se tak zákonitě projevilo i u nejnovější série Galaxy Watch8, kam spadá i dříve testovaná verze Classic. Paradoxně jsou ale Galaxy Watch8 ve větší 44mm verzi v několika ohledech lepší volbou. Proč a jak se povedly?

Galaxy Watch8 (44mm) sice postrádají fyzickou otočnou lunetu, ale jinak jim oproti verzi Classic nic nechybí. Právě naopak, toto provedení nabídne větší baterii a trochu paradoxně také větší displej. Jak se novinka povedla?

Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8 (Classic) šlapou do sportu a zdraví (RECENZE)

Technické parametry Samsung Galaxy Watch8 44 mm

Kompletní specifikace
Konstrukce46 × 43,7 × 8,6 mm, 34 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
Pásekkožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka
DisplejSuper AMOLED, 1,47" (480 × 480 px), tvar: kruhový
SystémWear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
Datové funkceBluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano
ChipsetSamsung Exynos W1000,
PaměťRAM: 2 GB, vnitřní paměť: 32 GB, paměťové karty: ne
Akumulátor435 mAh, nabíjení: bezdrátové
Dostupnostčervenec 2025, 7 799 Kč

Obsah balení: se vším všudy

V balení najdeme potřebné manuály, hodinky a také nabíjecí „puk“ zakončený USB-C.

Líbilo se nám
  • nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: kvalita, na kterou jste zvyklí

Design vychází z dříve uvedených Watch Ultra, což v mém osobním případě není tak docela šťastné rozhodnutí. Nicméně musím zmínit, že základní Galaxy Watch8 vypadají rozhodně lépe než verze Classic. Výrobce i zde nasadil mírně zvláštní kombinaci čtvercové základny se zaoblenými rohy, na kterou nalepil kulatý displej. Změnou tvaru do čtverce zřejmě mohl získat více prostoru pro komponenty, jako je například baterie, avšak z estetického hlediska to podle mého názoru slušelo předchozí generaci více.

Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samozřejmostí je odolnost IP68 a také MIL-STD-810H. Ostatně (nejen) v tomto ohledu jsou Watch8 identické s dříve testovanou variantou Classic, která by však měla disponovat o něco lepší haptickou odezvou. Těšit se tak můžete na kvalitní dílenské zpracování, relativně nízkou hmotnost i spodní část, kterou tvoří z velké části plast, což by si mohl výrobce vzhledem k ceně odpustit. Tvar hliníkového pouzdra přispívá k pěkně rozložené hmotnosti, přičemž Samsung upravil také způsob upínání řemínků, díky čemuž mají hodinky lépe sedět na zápěstí a domnívám se, že se mu to skutečně povedlo. Kromě přiléhavějšího tvaru kolem zápěstí Samsung vypočítal, že komfort nošení je nově o 12 % vyšší a také jsou na zápěstí o 8 % stabilnější. Velmi zajímavé metriky, co říkáte?

Právě upínání řemínků mi v rámci prvních dojmů s předprodukčními vzorky přišlo trochu jako krok zpět, neboť nebylo příliš pohodlné a šlo docela ztuha. U finální verze jsem již tento neduh nepozoroval a odepínání i nasazování řemínků je rychlé a snadné. Pochopitelně, že jistě vznikne (nebo možná již existuje) alternativa pro vyznavače klasického uchycení pomocí osiček v podobě adaptérů. Oproti předešlé generaci jsem si také všiml, že obšívání v horní části řemínku má nově stejnou barvu jako řemínek samotný.

Líbilo se nám
  • vysoká odolnost
  • pěkně sedí na zápěstí
  • rychlé a jednoduché upínání řemínků
Nelíbilo se nám
  • spodní strana je z velké části „jen“ plastová

Displej: nejlepší ze všech Watch8

Novinka má identický displej jako verze Classic, co se týče typu zobrazovacího panelu i jasu (až 3 000 nitů), avšak je o dost větší, a to díky chybějící fyzické lunetě. Velikost 1,47" usnadní ovládání, když se snažíte trefit do daného tlačítka na obrazovce. Pochválit mohu bezproblémovou čitelnost na sluníčku i tenké rámečky, ale také schopnost odolávat škrábancům. Během používání jsem na displeji nezpozoroval žádné škrábance, ani vlasové.

Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
Samsung Galaxy Watch8
K dispozici je také pěkně zpracovaný Always-On a přehršel ciferníků, tedy zkrátka vše, na co jste u hodinek Samsung zvyklí. Pohotové je rovněž rozsvícení obrazovky při zvednutí zápěstí a příkladně funguje také automatická regulace jasu. Všechno je tedy zkrátka tak, jak má být.

Líbilo se nám
  • špičková čitelnost
  • velikost i množství ciferníků
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení, konstrukce a displej
  2. Systém, výkon a výdrž
  3. Sportovní a zdravotní funkce, zhodnocení a konkurence

Systém a výkon: Wear OS s One UI

Wear OS je osvědčenou klasikou, navíc v kombinaci s One UI, které nově dostalo některé prvky z telefonů (například Now Bar). Ačkoliv jsem si zpočátku myslel, že jej nevyužiji, nakonec jsem byl za widget Now Bar rád, neboť se jedná o pohodlnou možnost, jak se rychle dostat do konkrétního menu. Praktickou novinkou je rovněž asistent Gemini přímo v hodinkách. Až vás tak příště napadne zeptat se AI na nějakou zajímavost, nebudete muset ani vytahovat telefon z kapsy.

Samsung Galaxy Watch8

Celý Wear OS je rovněž krásně svižný a umožňuje nainstalovat široké množství aplikací, tudíž můžete pohodlně fungovat pouze s hodinkami, zejména vybavíte-li si je eSIM. Čeští operátoři přitom podporují služby sdíleného telefonního čísla, čímž se všechny značky chytrých hodinek s eSIM rozhodně pochlubit nemůžou (viz Pixel Watch). Samozřejmě nechybí ani NFC pro bezkontaktní placení a možnost hodinky spárovat s jakýmkoliv smartphonem s (novější verzí) OS Android. Jako dostačující se jeví také úložiště o velikosti 32 GB, 2 GB operační paměti či výkon 3nm čipsetu Exynos W1000. Oproti nejnovějším Pixel Watch 4 však například schází satelitní konektivita.

Líbilo se nám
  • otevřený operační systém
  • svižnost
  • Gemini přímo v hodinkách

Výdrž a nabíjení: splní vaše očekávání?

Nové Galaxy Watch8 disponují mezigeneračně o něco větší baterií s kapacitou 435 mAh a standardem jsou bezproblémové dva dny výdrže na nabití, při troše snahy se lze dostat i na 3 dny. Nabíjení je bohužel relativně pomalé a do plné kapacity trvá zhruba 100 minut. Zcela vybité hodinky nabijete za půl hodiny na 39 %, za hodinu na 59 % a za 80 minut na kapacitu 85 %. Například Apple Watch 10 se nabijí z 0 na 80 % za pouhých 30 minut, rozdíl je tedy zásadní. Kvůli senzorové výbavě navíc nové Galaxy Watch8 nepodporují nabíjení z telefonu.

Samsung Galaxy Watch8
Líbilo se nám
  • až třídenní výdrž
Nelíbilo se nám
  • nelze nabíjet bezdrátově z telefonu
  • pomalé nabíjení
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení, konstrukce a displej
  2. Systém, výkon a výdrž
  3. Sportovní a zdravotní funkce, zhodnocení a konkurence

Sportovní a zdravotní funkce: Cooperův test a antioxidační index

Samsung si dává na sportovních a zdravotních možnostech evidentně velmi záležet, ostatně již dlouho se mluví o tom, že by mohl představit technologii pro neinvazivní monitoring glukózy v krvi. Nepřekvapí tak, že se u Galaxy Watch8 pokusil posunout monitoring zase o kousek dál.

Jednou z novinek je takzvaný Bedtime Guidance, kdy vám hodinky po absolvování třídenní analýzy spánku budou navrhovat, kdy byste měli jít ideálně spát, abyste dosáhli ideální regenerace. Osobně nepovažuji tuto funkci za něco revolučního, ale spíše jakési vylepšení dosavadní schopnosti monitorovat spánek. Ostatně „spánková zvířata“ také nejsou ničím novým, ale nyní se můžete dozvědět více podrobností. Další novinkou je monitorování cévní zátěže, což probíhá opět během spánku. Tato vychytávka má pomoci detekovat případné zdravotní potíže a uživatele na ně včas upozornit.

Samsung Galaxy Watch8

Další novinka potěší především běžce, kdy hodinky pomocí 12minutového testu (obdoby Cooperova testu) stanoví úroveň na desetistupňové škále a následně uživateli zprostředkují tréninkový plán šitý na míru s tím, že mu v rámci měření běhu zprostředkují okamžitou zpětnou vazbu. Uživatelé získají informace o asymetrii došlapu, vertikálním pohybu či tvrdosti dopadu. Na tento test chystáme samostatný článek včetně porovnání s hodinkami Garmin.

Poslední a do určité míry možná nejzajímavější novinkou je monitoring antioxidantů v těle, což probíhá sundáním hodinek a přiložením palce na zadní stranu se senzory. Antioxidační index měří karotenoidy uložené v kůži a uživateli navrhuje, jak si zlepšit zdravotní návyky. Zajímavostí je, že i při předešlé konzumaci mrkve či jiné zeleniny/ovoce, obvykle hodinky naměří nízké hodnoty. Kromě sportovních funkcí zvládají hodinky i širokou škálu zdravotních měření, včetně EKG či sledování tepu a stresu. Po spárování s tlakoměrem navíc umí měřit krevní tlak.

Samsung Galaxy Watch8

Samotná aplikace Health je pěkně zpracovaná a nové funkce, jako např. monitoring antioxidantů, bude funkční i u jiných smartphonů s OS Android (tj. nikoliv pouze značkou Samsung). Naopak v případě EKG, spánkového apnoe a krevního tlaku Samsung stále pokračuje v přístupu, kdy se tyto metriky měří přes separátní aplikaci, která je oficiálně dostupná pouze pro zařízení Samsung. Oblast, kde hodinky vynikají, je schopnost velmi rychle a přesně reagovat na pozastavení a opětovné spuštění sportovního monitoringu. Například při procházce se psem vám tak hodinky následně poskytnou vypovídající data, neboť nebudou zbytečně monitorovat i chvíle, kdy stojíte čekajíc na psa.

Líbilo se nám
  • spolehlivé automatické pozastavení a spuštění sportovního monitoringu
  • nové zdravotní/sportovní funkce
  • přehlednost naměřených dat
Nelíbilo se nám
  • EKG a krevní tlak oficiálně pouze pro Samsung telefony

Zhodnocení

Galaxy Watch8 jsou povedenou evolucí a nabídnou vše důležité: velký a dobře čitelný displej, dostatek výkonu, bezproblémovou konektivitu a také schopný operační systém. Ve výsledku mě nezklamal ani nový způsob uchycení řemínků. Čím novinka stále nepřekvapí, to je výdrž, která je obvykle dvoudenní, i když se lze při troše snahy vyšplhat až na 3 dny na plné nabití. Zatímco mezigeneračně stejnou/podobnou výdrž lze pochopit, trochu zamrzí stále pomalejší nabíjení, kde má například konkurence v podobě Apple Watch výrazně navrch. Spíše okrajově lze pak vytknout také nemožnost hodinky nabíjet skrze telefon kvůli upravené senzorové výbavě či rozhodnutí výrobce EKG a krevní tlak oficiálně limitovat pouze na zařízení Samsung.

Samsung Galaxy Watch8
Konkurence

Samsung Galaxy Watch Ultra lze paradoxně pořídit za cenu velmi podobnou testovanému modelu, přitom nabídnou ještě vyšší odolnost, certifikaci proti slané vodě, mírně větší displej a výrazně větší baterii. Galaxy Watch8 pak logicky působí civilněji, přesto jim ze zdravotních a sportovních funkcí nic důležitého neschází.

Samsung Galaxy Watch UltraPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy Watch Ultra

Konstrukce47,4 × 47,4 × 12,1 mm, 60,5 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
Pásekkožený, umělý, vyměnitelný: ano
DisplejSuper AMOLED, 1,5" (480 × 480 px)
SystémWear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
KonektivitaBluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
Akumulátor590 mAh, nabíjení: bezdrátové

Apple Watch 10 nabídnou praktičtější displej obdélníkového tvaru a můžete si je pořídit také v titanovém provedení. Výdrž na nabití je podobná, avšak nabíjení je v případě Applu výrazně rychlejší. Výběr hodinek se v tomto případě jednoznačně váže k používanému systému.

Apple Watch 10 GPS/hliník/46 mmPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple Watch 10 GPS/hliník/46 mm

Konstrukce46 × 39 × 9,7 mm, 41,7 g, odolnost: ano
Pásekkožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
DisplejOLED, 1,96" (496 × 416 px)
SystémwatchOS, kompatibilní s: iOS
KonektivitaBluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
Akumulátor327 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin

Nové Pixel Watch 4 disponují nejnovějším čipsetem výrobce Qualcomm s podporou satelitní komunikace, zároveň nabídnou líbivější design a rychlejší nabíjení. Těšit se můžete na špičkovou ochranu i povedený Wear OS bez zbytečných softwarových limitací.

Google Pixel Watch 4Přejít do katalogu

Google Pixel Watch 4

Konstrukce45 × 45 × 12,3 mm, 36,7 g, odolnost: IP68
Pásekkožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
DisplejOLED, 1,2" (? × ? px)
SystémWear OS, kompatibilní s: Android
KonektivitaBluetooth: 6.0, LTE, Wi-Fi, NFC
Akumulátor455 mAh, nabíjení: proprietární kolébka

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

samsung-galaxy-watch8
Klady
  • povedené zdravotní a sportovní funkce
  • otevřený operační systém
  • kvalitní displej
  • až třídenní výdrž
Zápory
  • pomalé nabíjení
  • zbytečná softwarová omezení (EKG a krevní tlak)
,
