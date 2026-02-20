Daniela Idi z Motoroly a rozhovor o tom, jak propojit technologie s vášní pro fotbal

Motorola chrlí na náš trh jednu horkou novinku za druhou a mnohé ukázala také na veletrhu MWC 2026. Aktuálně pro vás zároveň již testujeme model Motorola Signature a nejen u této příležitosti jsme měli možnost vyzpovídat Danielu Idi. Ta zastává post marketingové ředitelky společnosti Motorola pro region EMEA, tedy pro Evropu, Blízký východ a Afriku.
Děkuji za možnost rozhovoru, Danielo, možná bychom mohli začít obecnou otázkou ohledně kampaně „Football is Calling“. Jaký je její hlavní cíl?
V říjnu 2024 jsme podepsali přelomovou dohodu s FIFA. Motorola a Lenovo se staly vůbec prvními oficiálními technologickými partnery v historii FIFA. Naším cílem přitom není jen marketingové spojení značek, ale snaha podpořit vášeň pro fotbal skrze naše technologie. Chceme, aby fanoušci mohli zaznamenávat své zážitky objektivy Motoroly a prožívali je naplno doma i na cestách. Toto partnerství se protáhne až k Mistrovství světa žen v roce 2027, velkým tématem je i podpora genderové rovnosti ve sportu.
Vytvořili jste speciální edici ohebného telefonu Razr pro FIFA. Jak tato myšlenka vznikla a v čem se liší od standardní verze?
První vlaštovku jsme ukázali už v lednu na veletrhu CES. Důležité je říct, že tato FIFA edice nepůjde do běžného prodeje. Je to exkluzivní produkt určený pro PR a marketingové účely, abychom kolem značky vytvořili správný „hype“. Chceme ukázat, jak lze naše technologie propojit s fotbalovou kulturou, a brzy se dočkáte dalších podobných novinek.
Jak do toho všeho zapadá vaše dlouhodobá spolupráce se společností Pantone?
Partnerství s Pantone je klíčovým pilířem našeho „lifestyle“ směřování. Nechceme vyrábět jen strohé produkty, ale doplňky, které vyjadřují osobnost uživatele. Dnes tvoří barevné a výrazné verze telefonů celých 65 % našich prodejů. Kromě barev experimentujeme s materiály, jako je dřevo nebo ekologická kůže, a nezapomínáme ani na naši ikonickou vůni, kterou ucítíte při rozbalování každého nového telefonu.
Můžete nám přiblížit soutěžní mechanismus pro běžné zákazníky?
Je to velmi prosté. Rozhodli jsme se pro cestu „Kup a zaregistruj se“. Chceme dát šanci každému fanouškovi, proto se soutěže účastní všechny modelové řady, od dostupných modelů Moto G až po prémiové řady Edge a Razr. Vítězové získají možnost podívat se přímo na zahajovací zápas Mistrovství světa 2026. Fotbal je nejpopulárnější sport na světě a my chceme tuto příležitost nabídnout širokému spektru lidí, nejen vyvoleným.
Moc děkuji za váš čas, bylo mi potěšením.
Rádo se stalo, děkuji za rozhovor.
.. ech, jaká to zoufalá (bez)myšlenková Moto-vyprázdněnost :(
Partnerství s Pantone aneb jak zcela zbytečně (ideálně do mínusu) vyhazovat nedostatkové Moto"zisky" :D
.. a přitom stačí jen nebýt (barvo)slepý + hloupý :o)
A co takhle VÝRAZNĚ ZLEPŠIT nejen SW PODPORU a NEMÍT SETRVALÝ ZCELA NESMYSLNÝ CHAOS jak v ŘADÁCH, tak MODELECH ???
.. dělal by TAKTO MIZERNĚ Apple nebo Samsung?! Potažmo Xiaomi?
