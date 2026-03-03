mobilenet.cz na sociálních sítích

Motorola Edge 70 Fusion k nám přichází ve dvou verzích. Jaké jsou ceny?

Michal Pavlíček
2
Motorola Edge 70 Fusion k nám přichází ve dvou verzích. Jaké jsou ceny?
Fotografie: Motorola
  • Odlišností je kapacita baterie a hodnota operační paměti
  • Na českém trhu se obě verze poměrně výrazně liší cenou
  • Základ vychází na 10 599 Kč

Motorola včera oficiálně představila novinku poctivé střední třídy zvanou Edge 70 Fusion. Ta se snaží na první pohled zaujmout svým stylovým vzhledem, který je nadále věrný zakřivenému displeji, a to po všech čtyřech stranách. Konkrétně jde o AMOLED panel s 6,78" úhlopříčkou, 144Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 200 nitů. Dostalo se na zvýšenou odolnost proti vodě, prachu i extrémním teplotám, vše navzdory pouze plastovému rámečku.

Motorola Edge 70 Fusion

Hardware je z části poplatný střední třídě a nutno podotknout, že výrobce spíše šetřil. Nasazen je Snapdragon 7s Gen 3 společně s až 12GB a 256GB interní pamětí typu uMCP. O podpoře paměťových karet se výrobce nezmiňuje. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba Hello UX, výrobce slibuje 3 velké aktualizace systémů a 4 roky bezpečnostních záplat.

Motorola Edge 70 Fusion

Situace kolem fotoaparátů je poměrně přehledná. Každý zde má svůj smysl a každý dozajista využijete. Hlavní snímač Sony LYTIA 710 má 50 megapixelů, světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°, kterým lze pořizovat i makro snímky. V průstřelu displeje je pak čelní kamerka s 32 megapixely pro tvorbu selfies, popřípadě pro videohovory.

Zásadní věc přichází v oblasti baterie. Na český trh míří dvě verze, které se liší právě kapacitou baterie. Volit můžete mezi 7 000 mAh a 5 200 mAh. Varianta se silnější baterií je o něco tlustší, těžší, ale přidá třeba větší operační paměť, konkrétně 12GB. Oproti tomu verze s kapacitou 5 200 mAh je nepatrně tenčí, lehčí, ale musí si vystačit pouze s 8GB operační pamětí. Zbývá dodat, že obě varianty zvládají 68W drátové nabíjení.

Varianta modelu Edge 70 Fusion Větší baterie Menší baterie
Kapacita baterie 7 000 mAh 5 200 mAh
Výdrž dle výrobce až 50 hodin až 39 hodin
Nabíjení 68 W 68 W
Operační paměť 12 GB 8 GB
Rozměry 162,76 × 75,6 × 7,99 mm 162,76 × 75,6 × 7,21 mm
Hmotnost 193 gramů 177 gramů
Cena 12 499 Kč 10 599 Kč
Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion se již prodává na českém trhu a dočkali jsme se obou variant. Oproti například sousednímu Německu máme vyšší ceny. Základem je tedy verze 5 200 mAh s 8GB RAM za 10 599 Kč. Pakliže chcete větší baterii a operační paměť, připravte si už 12 499 Kč.

Motorola Edge 70 Fusion 7 000 mAhPřejít do katalogu

Motorola Edge 70 Fusion 7 000 mAh

Rozměry162,8 × 75,6 × 8 mm, 193 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB
Akumulátor7 000 mAh
tisková zpráva
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
startovací cena je poměrně vysoká, ale určitě sem dali verzi nanoSIM+eSIM a také oba mají zahnuté displeje 👎
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Ta modrofialová verze vypadá dobře. Ne ani to barvou ale tím zaoblením. Sice se tu zas bude brečet ale mě se to líbí. Víc než cihličky, kterých sou mraky. Navíc se budou líp používat gesta. Škoda, že není do 6.5" a s lepší výbavou (a že to je Motorola 😁).
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze