Motorola Edge 70 Fusion k nám přichází ve dvou verzích. Jaké jsou ceny?

Motorola včera oficiálně představila novinku poctivé střední třídy zvanou Edge 70 Fusion. Ta se snaží na první pohled zaujmout svým stylovým vzhledem, který je nadále věrný zakřivenému displeji, a to po všech čtyřech stranách. Konkrétně jde o AMOLED panel s 6,78" úhlopříčkou, 144Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 200 nitů. Dostalo se na zvýšenou odolnost proti vodě, prachu i extrémním teplotám, vše navzdory pouze plastovému rámečku.
Hardware je z části poplatný střední třídě a nutno podotknout, že výrobce spíše šetřil. Nasazen je Snapdragon 7s Gen 3 společně s až 12GB a 256GB interní pamětí typu uMCP. O podpoře paměťových karet se výrobce nezmiňuje. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba Hello UX, výrobce slibuje 3 velké aktualizace systémů a 4 roky bezpečnostních záplat.
Situace kolem fotoaparátů je poměrně přehledná. Každý zde má svůj smysl a každý dozajista využijete. Hlavní snímač Sony LYTIA 710 má 50 megapixelů, světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°, kterým lze pořizovat i makro snímky. V průstřelu displeje je pak čelní kamerka s 32 megapixely pro tvorbu selfies, popřípadě pro videohovory.
Zásadní věc přichází v oblasti baterie. Na český trh míří dvě verze, které se liší právě kapacitou baterie. Volit můžete mezi 7 000 mAh a 5 200 mAh. Varianta se silnější baterií je o něco tlustší, těžší, ale přidá třeba větší operační paměť, konkrétně 12GB. Oproti tomu verze s kapacitou 5 200 mAh je nepatrně tenčí, lehčí, ale musí si vystačit pouze s 8GB operační pamětí. Zbývá dodat, že obě varianty zvládají 68W drátové nabíjení.
|Varianta modelu Edge 70 Fusion
|Větší baterie
|Menší baterie
|Kapacita baterie
|7 000 mAh
|5 200 mAh
|Výdrž dle výrobce
|až 50 hodin
|až 39 hodin
|Nabíjení
|68 W
|68 W
|Operační paměť
|12 GB
|8 GB
|Rozměry
|162,76 × 75,6 × 7,99 mm
|162,76 × 75,6 × 7,21 mm
|Hmotnost
|193 gramů
|177 gramů
|Cena
|12 499 Kč
|10 599 Kč
Motorola Edge 70 Fusion se již prodává na českém trhu a dočkali jsme se obou variant. Oproti například sousednímu Německu máme vyšší ceny. Základem je tedy verze 5 200 mAh s 8GB RAM za 10 599 Kč. Pakliže chcete větší baterii a operační paměť, připravte si už 12 499 Kč.
Motorola Edge 70 Fusion 7 000 mAh
|Rozměry
|162,8 × 75,6 × 8 mm, 193 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB
|Akumulátor
|7 000 mAh
