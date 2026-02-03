mobilenet.cz na sociálních sítích

Motorola nestíhá, skládací Razr Fold nabírá zpoždění. Česká cena míří vysoko

Fotogalerie a videopohled
Michal Pavlíček
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Novinka bude lákat více než 8" skládacím displejem
  • Mez hlavními fotoaparáty bude trojice 50megapixelových objektivů
  • Výkon obstará procesor Snapdragon 8 Gen 5
  • Na českém trhu se objeví v dubnu za 49 999 Kč

Motorola má již několik let zaběhnutou řadu Razr, avšak ta donedávna čítala jen oblíbená véčka. Na přelomu roku však došlo k představení modelu Razr Fold, který se postaví zaběhnutým konkurentům v podobě Honoru Magic V5 (a novému V6) nebo Samsungu Galaxy Z Fold7. V rámci veletrhu MWC 2026 se Motorola rozhodla odtajnit i zbývající parametry a my tak o novince víme naprosto vše.

Motorola Razr Fold

Výrobce se drží osvědčeného designu modelové řady Edge nebo Signature, kdy v zavřeném stavu telefonu dominuje 6,56" venkovní AMOLED displej a na zádech veganská kůže se stoupajícím module, ve kterém jsou usazeny tři fotoaparáty. Ty jsou mimochodem shodné s top modelem Signature, což znamená, že se lze těšit na kvalitní fotografie.

Motorola RAZR Fold je tenká a výkonná skládačka

Hlavní snímač Sony LYTIA 828 má 50 megapixelů, optickou stabilizaci obrazu a zvládá záznam 8K videa. Dále je připraven 50megapixelový teleobjektiv Sony LYTIA 600 s trojnásobným bezztrátovým zoomem, optickou stabilizací obrazu a možností scénu přiblížit digitálně až 100krát. Výčet pak uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se 122° záběrem a schopností záznamu 4K videa. Dále je v každém displeji integrována ještě jedna kamerka. Uvnitř má 32megapixelové rozlišení, zvenku 20megapixelové rozlišení.

Zájemci však budou řešit zejména displeje. Z vnější strany se nachází 6,6 pOLED displej s poměrem stran 21:9, 165Hz obnovovací frekvencí, Full HD+ rozlišením a ochrannou v podobě sklíčka Corning Gorilla Glass 3. Po rozevření se před vámi rozprostře 8,1" skládací AMOLED displej s poměrně malými rámečky. V případě obou displejů bude podporován nový oficiální stylus, což se samozřejmě nabízí a Motorola tak bude i tímto konkurovat řadě Fold od Samsungu.

Pod kapotou Razru Fold by pak měl tepat procesor Snapdragon 8 Gen 5 společně s 16GB operační pamětí a 1TB úložištěm. Systém pak obstarává nejnovější Android 16. Baterie láká velmi solidní kapacitou 6 000 mAh, podporou 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.

Dle původních informací se Razr Fold měl na českém trhu objeví na přelomu února a března, ovšem to už neplatí. Případní zájemci si budou muset počkat výrazně déle. Motorola oznámila, že předprodej bude zahájen až 13. dubna za 49 999 Kč. K dispozici bude ještě speciální edici FIFA při příležitosti blížícího se Mistrovství světa ve fotbale, ta bude o 10 tisíc korun dražší.

Technické parametry Motorola Razr Fold

Kompletní specifikace
Konstrukce160,1 × 73,6 × 9,9 mm, 243 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
DisplejPOLED, 8,09" (2 484 × 2 232 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostduben 2026, 49 999 Kč
tisková zpráva,
