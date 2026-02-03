Motorola nestíhá, skládací Razr Fold nabírá zpoždění. Česká cena míří vysoko

Motorola má již několik let zaběhnutou řadu Razr, avšak ta donedávna čítala jen oblíbená véčka. Na přelomu roku však došlo k představení modelu Razr Fold, který se postaví zaběhnutým konkurentům v podobě Honoru Magic V5 (a novému V6) nebo Samsungu Galaxy Z Fold7. V rámci veletrhu MWC 2026 se Motorola rozhodla odtajnit i zbývající parametry a my tak o novince víme naprosto vše.
Výrobce se drží osvědčeného designu modelové řady Edge nebo Signature, kdy v zavřeném stavu telefonu dominuje 6,56" venkovní AMOLED displej a na zádech veganská kůže se stoupajícím module, ve kterém jsou usazeny tři fotoaparáty. Ty jsou mimochodem shodné s top modelem Signature, což znamená, že se lze těšit na kvalitní fotografie.
Motorola RAZR Fold je tenká a výkonná skládačka
Hlavní snímač Sony LYTIA 828 má 50 megapixelů, optickou stabilizaci obrazu a zvládá záznam 8K videa. Dále je připraven 50megapixelový teleobjektiv Sony LYTIA 600 s trojnásobným bezztrátovým zoomem, optickou stabilizací obrazu a možností scénu přiblížit digitálně až 100krát. Výčet pak uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se 122° záběrem a schopností záznamu 4K videa. Dále je v každém displeji integrována ještě jedna kamerka. Uvnitř má 32megapixelové rozlišení, zvenku 20megapixelové rozlišení.
Zájemci však budou řešit zejména displeje. Z vnější strany se nachází 6,6 pOLED displej s poměrem stran 21:9, 165Hz obnovovací frekvencí, Full HD+ rozlišením a ochrannou v podobě sklíčka Corning Gorilla Glass 3. Po rozevření se před vámi rozprostře 8,1" skládací AMOLED displej s poměrně malými rámečky. V případě obou displejů bude podporován nový oficiální stylus, což se samozřejmě nabízí a Motorola tak bude i tímto konkurovat řadě Fold od Samsungu.
Pod kapotou Razru Fold by pak měl tepat procesor Snapdragon 8 Gen 5 společně s 16GB operační pamětí a 1TB úložištěm. Systém pak obstarává nejnovější Android 16. Baterie láká velmi solidní kapacitou 6 000 mAh, podporou 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.
Dle původních informací se Razr Fold měl na českém trhu objeví na přelomu února a března, ovšem to už neplatí. Případní zájemci si budou muset počkat výrazně déle. Motorola oznámila, že předprodej bude zahájen až 13. dubna za 49 999 Kč. K dispozici bude ještě speciální edici FIFA při příležitosti blížícího se Mistrovství světa ve fotbale, ta bude o 10 tisíc korun dražší.
Technické parametry Motorola Razr FoldKompletní specifikace
|Konstrukce
|160,1 × 73,6 × 9,9 mm, 243 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
|Displej
|POLED, 8,09" (2 484 × 2 232 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|duben 2026, 49 999 Kč