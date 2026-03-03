mobilenet.cz na sociálních sítích

Martin Fajmon
Nylonová kráska s baterií, která se vám přizpůsobí – to je Edge 70 Fusion
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Edge 70 Fusion se prodává ve dvou variantách
  • Liší se pamětí RAM a kapacitou baterie
  • Zaujme zadní stranou, která imituje nylon

Na veletrhu MWC 2026 odhalená Motorola Edge 70 Fusion vás, zdá se, poměrně zaujala – a my se nedivíme. Novinka působí stylově, zadní strana připomínající nylon působí efektně a rozhodně zaujala i informace, že bude k dostání ve dvou variantách. Ta tenčí nabídne nižší kapacitu baterie, o něco málo tlustší poté baterii s kapacitou 7 000 mAh. Osobně nám tento přístup přijde fér a ze strany značky i poměrně zajímavý – Motorola bude obě verze nabízet „vedle sebe“ a bude tak moci vyhodnotit, který z modelů se prodává lépe.

Motorola Edge 70 Fusion
A co vy, oceníte spíše tenkou konstrukci, nebo větší baterii? Ať už tak či tak, Edge 70 Fusion je elegantní kousek, u kterého zamrzí snad jen plastový rámeček, kov by se nám líbil více, obdobně jako u modelu Edge 70.

Motorola se nebude muset stydět ani za své fotoaparáty, hlavní snímač Sony LYTIA 710 má 50 megapixelů, světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej tentokrát 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°, který vám pomůže i s makro snímky. V průstřelu displeje je pak čelní kamerka s 32 megapixely pro tvorbu selfies. Jsme rádi, že se Motorola vyvarovala zbytečných snímačů, které jsou spíše na efekt než k užitku.

Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion se už dá pořídit i na tuzemském trhu, a to ve dvou variantách. Základem je tedy verze s baterií 5 200 mAh a 8 GB RAM za 10 599 Kč. Pakliže chcete větší baterii a více operační paměti, připravte si už 12 499 Kč.

