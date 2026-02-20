mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Padá vám mobil často z ruky? Řešením má být sklíčko Gorilla Glass Ceramic 3
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Nové hybridní sklo-keramické řešení od Corningu slibuje přežití desítek pádů bez prasklin a viditelných škrábanců
  • Motorola Razr Fold je první telefon, který tuto technologii nasazuje

Corning představilo novou generaci ochranného skla pro mobily, které se jmenuje Gorilla Glass Ceramic 3. Tato směs skla a keramiky je navržená tak, aby odolávala opakovaným pádům během let, nejen jednomu nešťastnému pádu během prvního měsíce využívání. V laboratorních testech mělo sklo přežít alespoň 20krát zopakovaný pád z výšky 1 metru na povrch, který simuluje asfalt. To je jeden z nejhorších testů, kde málokteré sklíčko obstojí. Gorilla Glass Ceramic 3 však přežilo bez úhony.

Hlavní výhodou je dlouhodobá životnost ochrany displeje, kdy i po dlouhé době aktivního používání a pádech by měla zůstat hladká a nijak nepoškozená. V rámci veletrhu MWC 2026 výrobce sklíčka prezentoval na testovacím telefonu a dvacetkrát jej nechal spadnout na asfalt, přičemž sklíčko zůstávalo stále nepoškozeno, informuje 9to5Google (viz 9to5google.com). Jinými slovy se neobjevily žádné praskliny ani škrábance.

Nové odolné sklíčko Corning Gorilla Glass Ceramic 3 se poprvé objeví na Motorole Razr Fold, samozřejmě na jejím vnějším displeji. Připomeňme, že skládací novinka Motoroly se začne nabízet v předpordeji zhruba od poloviny dubna. V průběhu letošního roku bychom se však měli dočkat i dalších zařízení s novým typem ochranného skla od Corningu.

