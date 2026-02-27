Nová Motorola Signature je tady: zlaté ocenění DxOMark, překvapuje i skvělou cenou

Motorola právě představila svou novou vlajkovou loď Motorola Signature a už teď je jasné, že míří rovnou mezi absolutní špičku. Získala zlaté ocenění DxOMark, o zvuk se postará uznávaná značka Bose a výbavou se dorovná kdejaké vlajkovce. Pokud o novince přemýšlíte, vyplatí se koupit hned v prvních dnech. V Mobil Pohotovosti ji pořídíte se zaváděcí slevou 2 500 Kč, a navíc k telefonu získáte jako dárek bezdrátový reproduktor Motorola v hodnotě 4 999 Kč.
Novinka se zlatým oceněním DxOMark
Motorola s modelem Signature jasně cílí na fotografii. Telefon získal neuvěřitelných 164 bodů v hodnocení DxOMark, což ho zatím řadí mezi nejlepší fotomobily roku. Hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací doplňuje 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3x optickým zoomem a ultraširoká kamera stejného rozlišení. Výsledkem jsou detailní snímky, realistické barvy a skvělé výsledky při focení na delší vzdálenost.
Výrazným prvkem je také zvuk. Stereo reproduktory jsou certifikované jako Sound by Bose a ve spojení s Dolby Atmos přinášejí prostorovější zážitek, který skutečně poznáte jak při sledování videí, tak při hraní her.
K tomu přidejte 6,8“ AMOLED Extreme displej se 165Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 6 200 nitů, výkonný Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM a velkou 5200mAh baterii s 90W nabíjením. Signature je navíc extrémně odolná díky kombinaci IP68, IP69 a vojenské normy MIL-STD-810H.
Nejvýhodněji právě teď
Motorola Signature je od dnešního dne dostupná a v Mobil Pohotovosti ji koupíte za pouhých 22 490 Kč (běžně 24 990 Kč), navíc k novince získáte reproduktor Moto Sound Flow v hodnotě 4 999 Kč jako dárek.